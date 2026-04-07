Bandar Lampung (Lampost.co) –– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung siap memperjuangkan tuntutan dari mahasiswa peserta aksi. Bahkan DPRD berkomitmen mengawal tuntutan mahasiswa hingga tuntas.

Aksi yang berlangsung di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, Selasa, 7 April 2026 tersebut menuntut beberapa poin mulai dari solidaritas aktivis Andrie Yunus dan berbagai kasus di Lampung.

“Aspirasi terkait kasus Andrie Yunus, kasus korupsi Anggota DPRD Tanggamus dan persoalan lainnya di Lampung siap kita perjuangkan,” kata Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Garinca Reza Pahlevi saat menerima aspirasi mahasiswa.

Kemudian ia mengatakan, Anggota DPRD Provinsi Lampung sebagai perwakilan aspirasi masyarakat. Akan membersamai dan mengawal proses tuntutan mahasiswa dan masyarakat. “Kasus ini kita kawal dan bisa berjalan sebagaimana mestinya sampai akhir dan tuntas,” katanya.

Selanjutnya mengenai konflik agraria, pihaknya berkomitmen untuk terus mendengar, mengawal, meneruskan kepada stakeholder terkait dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Kami berkomitmen membersamai masyarakat dan mahasiswa. Kami konsisten mengawal aspirasi masyarakat,” katanya.