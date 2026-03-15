Bandar Lampung (Lampost.co) – Seorang pria berinisial AF (25) nyaris menjadi sasaran amukan massa setelah tertangkap saat mencoba mencuri sepeda motor sekitar Jalan P. Tirtayasa, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Minggu, 15 Maret 2026 dini hari.

Pelaku berinisial AF, warga Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Ia teramankan warga setelah aksinya kepergok oleh pemilik kendaraan.

Hal tersebut tersampai oleh Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Gigih Andri Putranto. Ia mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 00.30 WIB saat korban berinisial R (22) memarkirkan sepeda motornya pada lokasi kejadian.

“Pelaku dugaannya melakukan pencurian dengan cara merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci T. Namun aksinya ketahuan oleh korban. Sehingga pelaku sempat dikejar dan berhasil teramankan oleh masyarakat sekitar,” kata Kompol Gigih, Minggu, (15/3/2026).

Sepeda motor yang menjadi sasaran pelaku merupakan satu unit Honda Beat warna biru putih. Menurut Gigih, setelah menerima informasi dari masyarakat. Ketika itu anggota Tekab 308 Polresta Bandar Lampung sedang melakukan patroli hunting. Langsung menuju lokasi kejadian mengamankan pelaku kejahatan.

“Petugas kemudian mengamankan pelaku dari warga untuk menghindari hal-hal yang tidak teringinkan. Termasuk kemungkinan pelaku menjadi sasaran amukan massa,” ujarnya.

Selanjutnya, pelaku masuk Mapolresta Bandar Lampung bersama barang bukti satu unit sepeda motor milik korban untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Saat ini penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Kemudian melakukan pengembangan guna mengetahui kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam aksi pencurian tersebut.

“Kasus ini masih kami kembangkan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lain,” katanya.