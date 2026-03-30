Bandar Lampung (Lampost.co) – Dalam rangka menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif. Polsek Pesisir Tengah melaksanakan kegiatan monitoring keamanan. Kegiatan terfokus pada kawasan objek wisata Pantai Labuhan Jukung, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Minggu, 29 Maret 2026.

Kegiatan monitoring ini terlaksanakan guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta memberikan rasa aman dan nyaman. Terutama kepada para pengunjung yang sedang berlibur di kawasan wisata tersebut.

Personel Polsek Pesisir Tengah tampak melakukan patroli sekitar lokasi. Sekaligus memberikan himbauan kepada pengunjung agar selalu menjaga keselamatan diri, barang bawaan, serta mematuhi aturan yang berlaku di area wisata.

Selain itu, petugas juga mengingatkan para pengunjung untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca dan gelombang laut. Serta menjaga kebersihan lingkungan demi kenyamanan bersama.

Kapolres Pesisir Barat AKBP Bestiana, melalui Kapolsek Pesisir Tengah Kompol Hadly Nasution menyampaikan. Kegiatan monitoring ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Khususnya lokasi-lokasi wisata yang ramai dikunjungi.

“Dengan kehadiran personel lapangan, harapannya dapat mencegah terjadinya gangguan kamtibmas. Serta memberikan rasa aman bagi masyarakat yang sedang menikmati waktu liburan,” ujarnya.

Polsek Pesisir Tengah akan terus meningkatkan kegiatan patroli dan monitoring objek wisata guna memastikan situasi tetap aman, tertib, dan kondusif.