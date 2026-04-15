Jakarta (Lampost.co) — Kasus dugaan pelecehan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) memicu gelombang reaksi dari berbagai pihak. Publik, mahasiswa, hingga politisi ikut menyoroti perkembangan kasus tersebut.

Peristiwa itu mencuat setelah 16 mahasiswa terlibat dalam percakapan tidak pantas di grup tertutup. Konten percakapan tersebut kemudian tersebar luas di media sosial dan memicu kemarahan publik.

Akun X @sampahfhui mengunggah tangkapan layar yang berisi dugaan pelecehan verbal terhadap perempuan. Dugaan korban mencapai 20 mahasiswi dan 7 dosen sejak 2025.

DPR Desak Penanganan Transparan dan Sanksi Tegas

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, meminta pihak kampus bertindak transparan. Ia menilai kasus itu mencerminkan lemahnya implementasi aturan pencegahan kekerasan seksual di kampus.

Menurutnya, kampus harus mengacu pada regulasi yang berlaku agar pelaku mendapat efek jera. “Supaya ada efek jera. Tentu sanksi tegas harus diberikan,” ujar Lalu di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa, 14 April 2026.

Ia juga menilai kasus itu menjadi alarm bagi dunia pendidikan. DPR berencana memanggil pihak kampus untuk memastikan komitmen pemberantasan kekerasan seksual.

Aliansi BEM UI Ajukan Lima Tuntutan Keras

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-UI menunjukkan sikap tegas. Ketua BEM FH UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menyebut mahasiswa merasa marah dan terhina.

Aliansi menyampaikan lima tuntutan kepada pihak kampus dan pemerintah.

Tuntutan Utama Mahasiswa

Mendesak Dewan Guru Besar menggelar sidang etik terbuka Meminta rekomendasi pemecatan permanen pelaku Menuntut rektor mengeluarkan keputusan drop out Mendesak pengusutan seluruh kasus lama Membekukan organisasi pelaku secara permanen

Selain itu, mereka meminta Kementerian Pendidikan Tinggi turun langsung memeriksa kinerja Satgas PPKS UI. “Periksa mengapa kasus itu bisa terjadi dan mengapa kasus lama belum tuntas,” ujar Dimas.

JPPI: Indonesia Darurat Kekerasan di Dunia Pendidikan

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai kasus itu bukan kejadian tunggal. Mereka mencatat tren kekerasan di sektor pendidikan terus meningkat.

Koordinator nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengungkap data mengejutkan. Dalam tiga bulan pertama 2026, tercatat 233 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan.

Dari jenisnya, kekerasan seksual mendominasi dengan 46 persen kasus. “Ini bukan lagi insiden sporadis, tetapi fenomena sistemik,” kata Ubaid.

JPPI juga mendesak pemerintah menetapkan kondisi darurat kekerasan di dunia pendidikan dan mengambil langkah nyata.

Data Kekerasan Pendidikan 2026

71 persen terjadi di sekolah

11 persen di perguruan tinggi

9 persen di pesantren

6 persen di pendidikan non-formal

3 persen di madrasah

Respons Rektor UI: Tegaskan Lawan Kekerasan Seksual

Rektor Universitas Indonesia, Heri Hermansyah, menyatakan sikap tegas terhadap kasus ini. Ia menolak segala bentuk kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan kampus.

Ia juga mengaku berkoordinasi dengan Dekan Fakultas Hukum dan terus memantau perkembangan kasus. “Sama-sama kami monitor. Kami lawan kekerasan seksual,” ujar Heri.