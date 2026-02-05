Jakarta (Lampost.co) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar dua operasi tangkap tangan (OTT) di lokasi berbeda. Selain di Kalimantan Selatan (Kalsel), operasi senyap juga dilakukan di Jakarta.

“Ya benar,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto melalui keterangan tertulis, Rabu, 4 Februari 2026.

Sementara Fitroh belum memerinci dugaan perkara dalam OTT yang berlangsung di Jakarta. Ia hanya memastikan sejumlah pihak telah terjaring dalam operasi tersebut. Hingga kini, KPK masih melakukan pendalaman.

KPK memiliki aturan 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT. Perkembangan kasus akan disampaikan melalui konferensi pers resmi.

Sebelumnya diberitakan, KPK menggelar OTT di Kalimantan Selatan. Sejumlah pihak diamankan dalam operasi tersebut.

Fitroh juga belum memerinci dugaan tindak pidana korupsi dalam OTT di Kalsel maupun identitas pihak-pihak yang diamankan. Namun, perkara tersebut diketahui menyeret pejabat pajak.

“KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Banjarmasin,” kata Fitroh.

Ia menambahkan, jumlah pihak yang ditangkap dalam rangkaian OTT tersebut masih belum dapat dipastikan karena proses penindakan dan pendalaman masih berlangsung.