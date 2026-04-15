Bandar Lampung (Lampost.co)–Pengadilan Tipikor Tanjungkarang menggelar sidang pembuktian perkara korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pesawaran yang menyeret mantan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, Selasa, 14 April 2026. Pada saat yang sama, puluhan massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat Bersatu (LSMB) menggelar aksi di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.

Massa LSMB menuntut Kejati Lampung mengusut tuntas perkara proyek SPAM tahun 2022 dengan nilai Rp8,2 miliar. Massa juga menyoroti indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara tersebut.

Ketua LSMB, Rustam Efendi, menyatakan pihaknya melihat indikasi kuat praktik pencucian uang dalam perkara itu. “Kami menyoroti indikasi TPPU dalam kasus korupsi proyek SPAM yang sampai sekarang belum terungkap secara terang benderang,” kata Rustam.

Rustam mendesak aparat penegak hukum menelusuri seluruh pihak yang terlibat, termasuk aliran dana dan asal-usul aset yang berkaitan dengan perkara itu. “Kami minta aparat membuka secara terang siapa saja yang terlibat dan ke mana aliran uang itu mengalir,” ujarnya.

Massa aksi membentangkan spanduk dan poster berisi tuntutan di depan Kantor Kejati Lampung. Mereka juga mendesak Kejati Lampung mengungkap peran pihak lain dalam perkara tersebut, termasuk keterkaitan dengan Bupati Pesawaran, Nanda Indira. Sebelumnya, penyidik juga melakukan penggeledahan di beberapa tempat, termasuk rumah dinas Bupati Pesawaran, Nanda Indira.

Penggeledahan

Hasil penggeledahan, penyidik menyita sejumlah aset-aset dengan total aset yang tersita Rp 45,27 milliar. Adapun aset-aset yang tersita yakni 40 tas branded senilai kurang lebih Rp 800 juta, 26 sertifikat hak milik senilai kurang lebih Rp 41 miliar, uang tunai Rp2,27 milliar serta 8 unit kendaraan, termasuk motor Harley Davidson.

Rustam menyatakan dukungan terhadap langkah Kejati Lampung dalam mengusut perkara tersebut, namun ia meminta proses hukum berjalan transparan dan menyeluruh. “Kami mendukung Kejati Lampung mengungkap TPPU dalam kasus SPAM Pesawaran agar keadilan masyarakat benar-benar terpenuhi,” katanya.

Massa LSMB berharap Kejati Lampung mengungkap perkara tersebut hingga ke akar dan menjaga konsistensi penegakan hukum tanpa tebang pilih.