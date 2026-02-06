Bandar Lampung (lampost.co)–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan enam tersangkan dari penangkapan terhadap 17 orang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Lampung-Jakarta. Penangkapan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 Februari 2026 itu berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi importasi barang.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, memberikan keterangan resmi di Jakarta. Asep mengumumkan bahwa perkara ini telah naik ke tahap penyidikan setelah pemeriksaan intensif.

“Kami menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus suap importasi barang ini,” ujar Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis malam, 5 Februari 2026.

Tersangka penerima suap meliputi Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai periode 2024-2026. Selanjutnya, KPK juga menjerat Sisprian Subiaksono dan Orlando Hamonangan yang menjabat di jajaran Intelijen Bea Cukai.

Sementara itu, tiga tersangka lain berasal dari pihak swasta yakni PT Blueray (BR). Mereka adalah John Field selaku pemilik perusahaan, Andri selaku ketua tim dokumen, serta Dedy Kurniawan.

Ketiga pejabat tersebut diduga menerima gratifikasi yang melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, penyidik menggunakan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru untuk menjerat para pelaku.

Hukuman Berat

Pihak swasta pemberi suap juga terancam hukuman berat atas tindakan mereka memengaruhi kebijakan importasi. KPK memastikan bahwa proses hukum akan berjalan secara transparan dan akuntabel hingga ke persidangan.

Operasi ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memberantas praktik mafia pelabuhan yang merugikan negara. KPK terus mendalami keterlibatan pihak lain dalam pusaran kasus yang menghebohkan publik Lampung ini. (MI)