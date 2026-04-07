Bandar Lampung (Lampost.co) –– Pangdam XXI/Radin Intan, Mayjen TNI Kristomei Sianturi turun langsung menemui mahasiswa peserta aksi. Pangdam siap menindaklanjuti tuntutan para peserta aksi tersebut.

Aksi yang berlangsung di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, Selasa, 7 April 2026 tersebut menuntut beberapa poin mulai dari solidaritas aktivis Andrie Yunus dan berbagai kasus di Lampung.

“Saya mewakili TNI memohon maaf apabila ada perbuatan dan tingkahlaku anggota yang melakukan kesalahan kepada masyarakat,” katanya.

Kemudian ia mengatakan tuntutan mahasiswa akan tersampaikan langsung kepada Panglima TNI untuk mendapat atensi serius.

“Kita akan bersama-sama mengawal kasus ini. Dan untuk wilayah Lampung, saya yakin tidak ada ancaman atau tindakan represif aparat kepada masyarakat dan mahasiswa,” katanya.

Selanjutnya iapun terbuka kepada para peserta aksi untuk berdiskusi dan menyampaikan aspirasi. Ia juga mengatakan ditingkat pusat sedang melakukan penyidikan dan memproses kasus tersebut dengan cepat.

“Mahasiswa bagian dari kontrol sosial dan pengawal demokrasi. Saya juga yakin aksi mahasiswa ini sebagai bentuk cinta kepada TNI. Karena mahasiswa ingin bekerja profesional dan mencintai masyarakatnya,” katanya.

Koordinator Aliansi Lampung Melawan, Ahmad Kevin Jonathan mengatakan aksi ini dalam rangka pelanggaran penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Saat ini 4 orang dari oknum Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI sudah menjadi tersangka.

“Kami ingin kasus pelanggaran penyiraman terhadap Andrie Yunu diusut tuntas. Kemudian kami mengecam seluruh pelanggaran HAM di Indonesia,” katanya dalam orasinya.

Oleh sebab itu pihaknya ingin bertemu langsung Pangdam XXI/Radin Intan, Mayjen TNI Kristomei Sianturi untuk menyampaikan komitmennya tidak melakukan kekerasan kepada masyarakat. Kemudian menyampaikan kepada Panglima TNI untuk diusut tuntas dan berjalan transparan.

“Kasus Andrie Yunus ini harus secara terbuka. Kasus ini merupakan pasal terorisme dan pembunuhan. Kita minta agar aktor intelektual atau dalang kasus ini dibongkar. Kemudian hentikan kriminalisasi masyarakat dan aktivis serta tindak kekerasan dari aparat,” katanya.