​Bandar Lampung (Lampost.co) — Petualangan I (43), seorang pria yang sehari-hari berprofesi sebagai “manusia silver”, resmi berakhir. Tim Opsnal Polsek Sukarame berhasil meringkusnya di wilayah Pandeglang, Banten, pada Jumat dini hari 3 April 2026.

​Penangkapan ini sekaligus menutup drama pelarian panjang sang pelaku.

Sebelumnya, ia menjadi buronan polisi selama enam bulan lamanya. I dituding melakukan penganiayaan berat terhadap seorang sopir travel berinisial S (43).

​Penangkapan di Tanah Banten.

​Kapolsek Sukarame, Kompol M Rohmawan, mewakili Kapolresta Bandar Lampung, mengonfirmasi keberhasilan penangkapan tersebut. Petugas mencium keberadaan pelaku setelah melakukan penyelidikan yang sangat mendalam dan intensif.

​”Pelaku sempat berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran petugas,” ujar Kompol M Rohmawan 8 April 2026.

Namun, pelarian itu akhirnya terhenti di tangan tim opsnal yang bergerak cepat ke Banten.

​Saat ini, polisi telah menjebloskan I ke sel tahanan Polsek Sukarame. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

​Kronologi Berdarah di Lampu Merah

​Peristiwa mencekam ini bermula pada Sabtu sore, 4 Oktober 2025 lalu. Lokasi kejadian berada di depan Pos Polisi Jalan Soekarno Hatta, Bandar Lampung. Suasana yang semula biasa saja mendadak berubah menjadi horor saat senjata tajam berbicara.

​Awalnya, korban S mendatangi anak tiri pelaku bersama beberapa rekan lainnya. Kedatangan mereka bertujuan untuk menagih utang yang belum terbayar. Di saat yang sama, pelaku sedang mangkal sebagai manusia silver di lampu merah tersebut.

​Korban sempat berupaya memanggil pelaku untuk membicarakan masalah itu secara baik-baik. Sayangnya, pelaku justru mengabaikan panggilan tersebut sehingga memicu ketegangan di antara keduanya.

​Cekcok Berujung Sabetan Celurit

​Ketegangan mencapai puncaknya ketika korban menghampiri pelaku di area pos lalu lintas. Adu mulut yang hebat pun pecah dan mereka saling melontarkan tantangan. Emosi pelaku langsung memuncak karena merasa terdesak oleh kedatangan korban.

​Tanpa pikir panjang, pelaku mengambil sebuah celurit yang terselip di dekat lokasi. Secepat kilat, ia langsung melayangkan sabetan senjata tajam tersebut ke arah tubuh korban. Serangan membabi buta itu mengenai bagian vital korban secara telak.

​Akibatnya, korban menderita luka sobek yang sangat serius pada bagian pipi. Sabetan tersebut bahkan menjalar hingga ke area leher sebelah kiri. Darah segar pun mengucur deras sehingga korban membutuhkan penanganan medis darurat di rumah sakit terdekat.

​Sesaat setelah melukai korban, pelaku langsung melarikan diri dari tempat kejadian perkara (TKP).

Polisi segera melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi mata. Identitas pelaku segera terdeteksi, namun ia sudah menghilang dari Bandar Lampung.

​Pihak kepolisian tidak tinggal diam dan terus memantau pergerakan pria berusia 43 tahun itu. Kerja keras tim opsnal selama setengah tahun akhirnya membuahkan hasil manis di Pandeglang.

​”Kami berkomitmen menindak tegas setiap pelaku kejahatan jalanan,” kata Kompol M Rohmawan.