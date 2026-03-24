Jakarta (Lampost.co) – Pemerintah Indonesia kini tengah merumuskan kebijakan efisiensi kerja terbaru bagi para pegawai. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung terkait opsi kerja dari rumah atau Work From Home (WFH). Rencananya, kebijakan ini akan berlaku minimal satu hari dalam sepekan untuk sektor tertentu.

Poin Penting

Presiden Prabowo mengarahkan penerapan WFH minimal satu hari dalam seminggu.

Tujuan utama kebijakan adalah efisiensi kerja dan koreksi cara bekerja nasional.

Pemerintah menjamin pasokan BBM nasional tetap aman dan mencukupi.

Sektor layanan publik, industri, dan perdagangan tidak termasuk dalam skema WFH.

Dampak terhadap sektor ekonomi informal masih dalam tahap kajian mendalam.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa aturan ini bertujuan meningkatkan produktivitas nasional. Meskipun demikian, pemerintah masih mematangkan skema penerapan sebelum mengumumkannya secara resmi kepada masyarakat luas.

Bukan Karena Masalah Energi

Prasetyo menegaskan bahwa wacana WFH ini sama sekali tidak berkaitan dengan gangguan pasokan energi. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di tanah air.

“Bukan berarti ada masalah terhadap pasokan BBM, sebagaimana yang terus kita sampaikan, Insya Allah pasokan BBM tidak ada masalah, pasokan BBM aman, tetapi menjadikan momentum ini bagian mengoreksi diri, memperbaiki diri, mengefisienkan diri,” jelasnya.

Oleh sebab itu, kebijakan ini murni bertujuan untuk menciptakan cara kerja yang lebih modern dan efisien. Pemerintah ingin mengevaluasi efektivitas mobilitas harian melalui sistem kerja yang fleksibel namun tetap terukur.

Pembatasan Sektor yang Terlibat

Namun, kebijakan fleksibilitas kerja ini tidak akan menyasar semua bidang pekerjaan di Indonesia. Sektor layanan publik, industri, dan perdagangan kemungkinan besar harus tetap beroperasi secara tatap muka.

“Itu berlakunya nanti untuk sektor-sektor tertentu. Jadi supaya tidak disalahpahami, bahwa misalnya, sektor yang berbentuk layanan, industri, perdagangan, tentu itu kan mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan tersebut,” tegas Prasetyo.

Selain itu, pemerintah juga sedang mempertimbangkan nasib sektor informal yang sangat bergantung pada pergerakan warga. “Sedang digodok, tentu itu kita pikirkan,” tambah Prasetyo terkait dampak ekonomi harian.