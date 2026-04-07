Jakarta (Lampost.co): Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji bersubsidi sepanjang 2025 hingga 2026. Aparat menemukan potensi kerugian negara yang mencapai sekira Rp1,26 triliun akibat aksi ilegal tersebut.

Wakabareskrim Polri, Nunung Syaifuddin, menyatakan pihaknya mengidentifikasi kebocoran anggaran subsidi yang termanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk meraup keuntungan pribadi.

“Bahwa tindak kejahatan penyalahgunaan BBM dan elpiji subsidi telah mengakibatkan potensi kebocoran keuangan negara mencapai Rp1.266.160.963.200,” kata Nunung dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 7 April 2026.

Ia merinci, penyimpangan pada BBM subsidi menyumbang kerugian sekitar Rp516,8 miliar. Sementara itu, penyelewengan elpiji subsidi mencapai Rp749,2 miliar. Nunung menegaskan, pemerintah merancang subsidi energi untuk masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk disalahgunakan demi kepentingan pribadi.

Menurut hasil analisis kepolisian, pelaku memanfaatkan selisih harga yang tinggi antara energi bersubsidi dan non-subsidi. Perbedaan harga tersebut menciptakan peluang keuntungan besar yang mendorong praktik penyelewengan di lapangan.

Dalam upaya menekan kebocoran, aparat memastikan pengawasan distribusi energi akan berjalan lebih ketat. Meski demikian, pemerintah tetap mempertahankan harga subsidi guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Nunung menegaskan, Bareskrim akan terus mengawasi jalur distribusi energi secara konsisten. “Kami akan memperkuat pengawasan agar subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak kembali diselewengkan,” ujarnya.