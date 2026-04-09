Bandar Lampung (Lampost.co) –– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menginjak usia 18 tahun (9 April 2008 – 9 April 2026). Dengan semangat “Mengukuhkan Demokrasi”, Bawaslu berkomitmen mengawal dan menjaga kualitas demokrasi.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar mengatakan 18 tahun perjalanan Bawaslu dalam mengawal dan menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Momentum ini menjadi pengingat bahwa pengawas pemilu bukan hanya tugas lembaga, tetapi tanggungjawab bersama seluruh elemen masyarakat.

“18 tahun bukanlah sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang dedikasi dalam menjaga kemurnian suara rakyat di seluruh penjuru Sang Bumi Ruwa Jurai,” katanya, Kamis, 9 April 2026.

Baca juga: Sinergi KPU – Bawaslu Lampung Tingkatkan Kualitas Pemilu

Kemudian dengan semangat “Mengukuhkan Demokrasi”, Bawaslu Provinsi Lampung berkomitmen memperkuat integritas, profesionalitas, serta kepercayaan publik dalam setiap proses pengawasan pemilu dan pemilihan.

“Mari bersama menjaga demokrasi yang jujur, adil dan bermartabat,” katanya.

Kemudian Anggota Bawaslu Lampung, Suheri, menambahkan, pada usia 18 tahun Bawaslu bisa terus hadir di masyarakat dan lebih berintegritas. “Usia 18 tahun ini, Bawaslu hadir lebih kuat lebih mandiri dan lebih berintegritas,” katanya.

Anggota Bawaslu Lampung, Imam Bukhori menyampaikan komitmen jajarannya untuk mengawal demokrasi. “Kami berkomitmen untuk terus mengukuhkan demokrasi memastikan setiap tahapan pemilu berjalan di atas rel keadilan,” ujarnya.

Selanjutnya Anggota Bawaslu Lampung, Gistiawan siap menjaga hak suara masyarakat. “Menjaga Hak pilih adalah mandat suci. Kami hadir untuk memastikan tidak ada satupun suara yang tercederai,” katanya.

Lalu Anggota Bawaslu Lampung, Tamri mengajak semua pihak untuk bersinergi. “Sinergi antara pengawasan dan penegakan hukum menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan zaman,” katanya.

Begitupun Anggota Bawaslu Lampung, Ahmad Qohar menambahkan. “Pencegahan adalah nafas kami dan penindakan adalah ketegasan kami demi tegaknya martabat bangsa,” katanya.

Sementara Anggota Bawaslu Lampung, Hamid Badrul Munir mengajak semua pihak terlibat aktif dalam proses demokrasi. “Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat pondasi demokrasi demi masa depan Indonesia yang lebih baik Indonesia,” katanya.