Jakarta (Lampost.co): Praktisi dan akademisi yang tergabung dalam Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli) mendorong penguatan sistem penegakan hukum yang berintegritas sekaligus adaptif menghadapi dinamika global.

Pembina Petisi Ahli, Ito Sumardi, menegaskan bahwa masa depan hukum Indonesia membutuhkan kolaborasi lintas institusi, bukan pendekatan sektoral. Ia menyebut sinergi sebagai kunci untuk menghadirkan kepastian hukum dan membangun kepercayaan publik.

“Penegakan hukum ke depan harus berbasis sinergi. Tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri jika ingin menghadirkan sistem yang berintegritas dan mendapat kepercayaan publik,” kata Ito, Selasa, 7 April 2026.

Akademisi hukum, Firman Wijaya, menilai reformasi hukum harus melampaui pendekatan normatif dan menyentuh keadilan substantif. Ia menegaskan hukum harus hadir dan berfungsi langsung di tengah masyarakat.

“Hukum harus hidup di masyarakat, bukan sekadar teks. Di situlah penegak hukum menguji legitimasi,” ujar Firman.

Petisi Ahli menempatkan diri sebagai wadah kolaboratif lintas profesi hukum yang tidak berafiliasi sebagai organisasi advokat. Organisasi ini membuka ruang sinergi dengan seluruh elemen penegak hukum.

Presiden Petisi Ahli, Pitra Romadoni Nasution, menegaskan komitmen untuk menjaga independensi hukum sekaligus mendorong reformasi berkeadilan.

“Kami ingin menjadi jembatan antara kepentingan nasional dan dinamika global dalam bidang hukum, tanpa meninggalkan prinsip dasar keadilan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti berbagai kritik dan tekanan terhadap institusi penegak hukum. Menurut dia, seluruh pemangku kepentingan harus menunjukkan keberanian moral dan menjaga integritas kolektif.

Tidak hanya itu, Petisi Ahli juga menegaskan perannya sebagai kekuatan intelektual yang mengawal arah penegakan hukum Indonesia. Hal itu agar sistem hukum mampu merespons tantangan zaman sekaligus memperkuat kepastian hukum.