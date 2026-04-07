Direktur Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Polri, Moh. Irhamni, menegaskan penyidik kini mengarahkan fokus pada penelusuran aliran dana dan pihak yang membiayai praktik tersebut.

“Semua penyidik kami minta untuk menelusuri sampai penyandang dananya. Jadi investornya kita kejar,” ujar Irhamni dalam konferensi pers di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 7 April 2026.

Ia menjelaskan, praktik penyalahgunaan BBM subsidi umumnya melibatkan jaringan terorganisasi. Pelaku di lapangan hanya berperan sebagai eksekutor, sementara pengendali utama mengatur operasi dari belakang.

Irhamni mengakui, aparat menghadapi tantangan besar saat memburu para pemodal. Banyak di antara mereka melarikan diri ketika polisi mulai melakukan penindakan.

“Memang tidak mudah. Kadang-kadang yang tertangkap adalah pelaku di lapangan, sementara investornya kabur. Tapi kami pastikan akan ada DPO (daftar pencarian orang),” tegasnya.

Ia menambahkan, penetapan daftar pencarian orang menjadi strategi penting untuk memutus rantai kejahatan sekaligus memberikan efek jera. Polisi juga terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih luas.

Sejauh ini, Bareskrim belum menemukan indikasi keterlibatan penyelenggara negara dalam kasus tersebut. Irhamni menyebut mayoritas pelaku berasal dari masyarakat, dengan modus seperti memindahkan isi tabung elpiji 3 kilogram ke tabung berukuran lebih besar untuk dijual kembali.

“Kami belum temukan bahwa penyalahgunaan ini melibatkan penyelenggara negara. Umumnya oleh masyarakat, seperti pemindahan isi tabung elpiji 3 kilogram ke ukuran yang lebih besar,” jelasnya.

Meski demikian, ia menegaskan Polri akan menindak tegas siapa pun yang terlibat apabila penyidikan menemukan bukti baru, tanpa memandang latar belakang pelaku.