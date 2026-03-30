Bandar Lampung (Lampost.co) – Tidak ada kata lelah untuk melindungi dan melayani masyarakat. Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Tulang Bawang terus menunjukkan kinerja prima dengan melaksanakan pengamanan intensif pada lokasi wisata. Ini demi menjamin kenyamanan masyarakat yang sedang menikmati waktu libur.

Kegiatan pengamanan strategis ini terlaksanakan pada Minggu, 29 Maret 2026, mulai pukul 11.00 WIB hingga selesai, bertempat di Wisata Waterboom Taman Bahagia, Kecamatan Menggala Timur.

Sementara kegiatan ini fokus pada pelaksanaan Patroli Dialogis serta pengawasan ketat di titik-titik rawan macet dan rawan kecelakaan (rawan laka). Personel yang turun langsung ke lapangan antara lain AIPTU. Hendi Hidayat, Brigpol. Kurniawan, dan Bripda. Kharisma Wahyuda, yang bertindak profesional dan humanis.

Kemudian dalam pelaksanaannya, tercatat sebanyak 37 orang pengunjung hadir dengan didominasi 5 unit kendaraan roda empat dan 9 unit kendaraan roda dua. Kehadiran anggota Polri pada lokasi wisata memberikan rasa aman yang luar biasa bagi masyarakat. Serta memastikan arus lalu lintas sekitar lokasi tetap lancar dan terkendali.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Tulang Bawang, AKP. Ayu Tiara Kanchika, melalui jajarannya menegaskan komitmen kuat institusi untuk selalu hadir di tengah masyarakat.

“Kami terus melaksanakan pengamanan dan patroli secara berkelanjutan, tidak hanya di jalan raya tetapi juga pada tempat-tempat umum dan wisata. Tujuannya jelas, yaitu agar masyarakat bisa beraktivitas dan berlibur dengan tenang. Tanpa rasa khawatir akan gangguan keamanan maupun kelancaran lalu lintas.”

“Dengan pelaksanaan patroli dialogis dan pengamanan ini. Kami pastikan situasi Kamseltibcarlantas (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas). Tetap terjaga optimal serta angka kecelakaan dapat ditekan seminimal mungkin,” tegasnya.

Hingga kegiatan berakhir, situasi lokasi terpantau aman, kondusif, dan penuh sukacita. Sat Lantas Polres Tulang Bawang siap terus menjadi garda terdepan yang tangguh demi pelayanan terbaik bagi masyarakat.