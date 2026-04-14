Bandar Lampung (Lampost.co) — Polisi menangkap dua pria yang mencuri burung merpati kolongan di wilayah Teluk Betung Timur. Petugas mengamankan keduanya setelah menindaklanjuti laporan korban dan melakukan penyelidikan.

Kapolsek Teluk Betung Timur, Kompol Toni Apriadi, menyebut kedua pelaku berinisial RI (31) dan AR (31). Polisi menangkap mereka saat berada di kawasan Teluk Betung Timur.

“Petugas berhasil mengamankan pelaku setelah serangkaian penyelidikan dari laporan korban,” ujar Kapolsek 14 April 2026.

Aksi Dilakukan Malam Hari

Toni menjelaskan, pencurian terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah korban di Kelurahan Kuripan. Pelaku masuk dengan menjebol pagar belakang yang terbuat dari seng, lalu langsung mengambil burung merpati milik korban.

Dari pemeriksaan, polisi menemukan pelaku mencuri empat pasang merpati kolongan. Namun, tiga pasang sudah mereka jual dengan harga sekitar Rp70 ribu per ekor.

“Sebagian sudah dijual. Kami masih telusuri siapa penadahnya,” kata Toni.

Ia menegaskan, merpati kolongan memiliki nilai ekonomi karena sering diikutkan dalam perlombaan. Akibat pencurian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp3,5 juta.

Polisi menyita dua ekor merpati berwarna cokelat gambir sebagai barang bukti. Saat ini, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Teluk Betung Timur untuk pengembangan kasus lebih lanjut.