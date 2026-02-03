Bandar Lampung (Lampost.co) – Hari kedua pelaksanaan Operasi Keselamatan Krakatau 2026. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bandar Lampung menggelar sosialisasi di SMA Perintis 2 Bandar Lampung, Selasa, 3 Februari 2026.

Sementara kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pelajar tentang pentingnya tertib berlalu lintas sejak usia dini. Serta menanamkan budaya keselamatan dalam berkendara.

Kemudian sosialisasi ini terlaksanakan oleh Kanit Gakkum, Ipda Alvira Yunita, bersama sejumlah Polwan. Para petugas memberikan edukasi kepada siswa-siswi mengenai aturan lalu lintas, etika berkendara. Serta risiko pelanggaran yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Dalam kegiatan tersebut, petugas juga menyampaikan imbauan agar para pelajar selalu menggunakan helm standar, tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Serta memastikan kelengkapan surat-surat kendaraan sebelum berkendara di jalan raya.

Selain itu, siswa-siswi mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan. Ini sebagai upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Kemudian Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung, AKP R. Manggala Agung, mengatakan. Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian dalam membangun kesadaran berlalu lintas di kalangan generasi muda.

“Melalui sosialisasi ini, kami ingin menanamkan pemahaman sejak dini kepada para pelajar. Agar selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara dan menjadi pelopor tertib lalu lintas,” ujarnya.

Lalu ia menambahkan, edukasi pada lingkungan sekolah akan terus terlaksanakan secara berkelanjutan. Sebagai bentuk komitmen Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

“Dengan adanya kegiatan ini, harapannya para siswa semakin memahami pentingnya disiplin berlalu lintas. Dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.