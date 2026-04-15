Jakarta (Lampost.co) — Skandal dugaan pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) mengundang perhatian publik. Dugaan itu mencuat setelah isi percakapan dalam sebuah grup chat tersebar luas di media sosial.

BEM UI langsung mengambil sikap tegas. Organisasi mahasiswa tersebut menyatakan dukungan penuh kepada korban.

Kronologi Terungkap dari Media Sosial

Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, menjelaskan kasus itu mulai terungkap pada Minggu, 12 April 2026. Sebuah akun X bernama @sampahfhui mempublikasikan tangkapan layar percakapan. Percakapan tersebut melibatkan 16 oknum mahasiswa Fakultas Hukum UI.

“Isi percakapan tersebut memuat pelecehan dan objektifikasi terhadap perempuan, mulai dari sesama mahasiswa hingga dosen,” ujar Fathimah.

Ia menilai isi percakapan tersebut sangat meresahkan. Para pelaku melontarkan kata-kata tidak senonoh yang merendahkan martabat perempuan.

BEM UI Kecam Keras dan Soroti Budaya Kampus

BEM UI mengecam keras tindakan para mahasiswa tersebut. Mereka menilai perilaku itu mencerminkan masalah serius dalam budaya akademik.

Fathimah menegaskan tindakan tersebut tidak pantas dilakukan calon penegak hukum. Ia menyebut perilaku itu sebagai ancaman terhadap ruang aman di lingkungan kampus. “Para tersangka melontarkan ucapan tidak senonoh dan mencederai nilai kesusilaan,” tegasnya.

BEM UI juga menilai kasus itu menunjukkan kuatnya budaya patriarki. Kondisi tersebut masih mengakar di lingkungan pendidikan.

Tuntutan Sanksi dan Dasar Hukum

BEM UI mendesak kampus segera menjatuhkan sanksi tegas kepada pelaku. Mereka merujuk pada aturan internal kampus dan regulasi nasional.

Menurut Fathimah, kampus wajib memberikan sanksi berat, termasuk pencabutan hak akademik atau Drop Out.

Ia juga mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam aturan tersebut, tindakan pelecehan non-fisik dapat dikenai sanksi pidana.

Ancaman hukuman berupa kurungan hingga sembilan bulan dan denda maksimal Rp10 juta. “Pewajaran tindakan itu menciptakan ketakutan massal di lingkungan kampus,” jelasnya.

Respons Fakultas Hukum UI

Pihak Fakultas Hukum UI langsung merespons kasus tersebut. Dekan FH UI, Parulian Paidi Aritonang, mengaku menerima laporan resmi. Fakultas sedang melakukan penelusuran secara menyeluruh. Proses itu dengan prinsip kehati-hatian dan keadilan.

FH UI juga menegaskan komitmen untuk menindak tegas jika terbukti ada pelanggaran. “Fakultas mengetahui adanya percakapan yang memuat konten tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual,” ujarnya.

Selain proses investigasi, pihak kampus juga membuka saluran pelaporan bagi korban. Dukungan bagi sivitas akademika menjadi prioritas utama.

Parulian mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ia meminta semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan. “Kami mengajak semua pihak menahan diri dan menghormati proses yang sedang berlangsung,” katanya.

Kasus itu menjadi sorotan luas karena terjadi di salah satu kampus terbaik di Indonesia. Banyak pihak berharap kejadian itu menjadi momentum perbaikan sistem.

BEM UI menilai kasus itu harus menjadi peringatan serius bagi institusi pendidikan. Kampus harus memastikan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.