Bandar Lampung (lampost.co)–Sidang perkara dugaan korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Pesawaran dengan agenda pembuktian dari jaksa berlanjut. Dalam sidang di PN Tanjungkarang, Selasa, 14 April 2026, jaksa menghadirkan enam saksi dari klaster perencanaan. Salah satu saksi kunci, mantan Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Pesawaran, Firman Rusli.

Kemudian, Sekretaris Disperkim Pesawaran 2021, Erdhi Sidharta; Kabid Penyehatan Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR) Pesawaran 2019–2023, Mat Amin. Berikutnya, Kasubag Perencanaan dan Keuangan Disperkim, Adhi Nora Pranila; staf honorer Disperkim Pesawaran Roy Marta selaku operator Krisna DAK yang mengunggah dokumen. Serta pihak konsultan yakni Rian Ari Wibowo.

Firman mengatakan bahwa perencanaan awal proyek 2021 mencakup pembangunan 400 unit reservoir di empat desa dengan anggaran masing-masing Rp2 miliar. “Faktanya pekerjaan tidak sesuai rencana. Tidak ada pembangunan reservoir atau bak penampung air di desa-desa target proyek. Akibatnya, proyek tidak berfungsi maksimal. Warga di desa yang menjadi target proyek kekurangan akses air bersih,” ujarnya.

Firman menyatakan sejak nomenklatur berubah, perluasan proyek SPAM berpindah ke Dinas PUPR. Ia mengaku tidak tahu hal yang terjadi setelah proyek beralih. “Tidak ada reservoir dan tangkapan air. Masyarakat jadi kekurangan air,” kata Firman di Ruang Bagir Manan/Garuda Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

Membuat RAB

Sementara itu, saksi Rian menjelaskan awalnya ia diminta untuk membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dari Rp2,5 miliar per satu desa untuk 500 sambungan rumah (SR). Kemudian setelah itu berubah menjadi 400 titik SR dengan anggaran Rp2 miliar, berkurang Rp500 juta dari RAB pertama. Menurut Rian tugasnya membuat RAB dan usulan gambar pada aplikasi Krisna, adanya pengurangan SR dari 500 titik menjadi 400 titik. Namun, ia mengaku tidak mengetahui perubahan dari 500 titik ke 400 titik itu terjadi.

Lima terdakwa perkara tersebut yakni mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, mantan Kadis PUPR Pesawaran Zainal Fikri, dan Sentosa Syahril selaku pelaksana lapangan CV Tubas Putra. Kemudian, Saril A sebagai peminjam perusahaan CV Lembak Indah, dan Adal Linardo A sebagai peminjam perusahaan CV Athifa Kalya.

Dalam perkara ini, Dendi Ramadhona bersama para terdakwa diduga terlibat dalam penyimpangan proyek SPAM yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2022. Nilai proyek sekitar Rp8,2 miliar. Akibat dugaan penyimpangan tersebut, perkiraan kerugian negara sebesar Rp7.028.758.092.

Proyek bermula pada 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengajukan proposal DAK fisik bidang air minum kepada Kementerian PUPR Rp10 miliar. Kementerian PUPR kemudian menyetujui proyek tersebut dengan alokasi anggaran sekitar Rp8,2 miliar untuk pelaksanaan 2022.

Namun dalam pelaksanaannya, proyek tersebut justru dikerjakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran sehingga menimbulkan dugaan penyimpangan dalam kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum dan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan tahun anggaran 2022.