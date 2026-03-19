Jakarta (Lampost.co) – TNI bergerak cepat mengungkap kasus penyiraman air keras yang melibatkan oknum anggotanya. Langkah tegas ini membuktikan profesionalisme lembaga dalam menjaga hukum di Indonesia. Selain itu, tindakan tersebut menunjukkan ketaatan penuh terhadap instruksi Presiden dalam penegakan keadilan.

Poin Penting

TNI menunjukkan profesionalisme tinggi melalui pengungkapan cepat kasus penyiraman air keras.

Langkah ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Puspom TNI terbukti berani menindak tegas oknum internal demi menjaga integritas hukum.

Pakar hukum Margarito Kamis memuji transparansi dan kecepatan investigasi tersebut.

Pakar hukum, Margarito Kamis, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja cepat institusi militer tersebut. Menurutnya, langkah ini selaras dengan arahan Prabowo Subianto untuk menuntaskan kasus secara transparan.

“Ini patut diapresiasi, karena merupakan bentuk ketaatan terhadap perintah Presiden untuk membuat kasus ini terang. Faktanya, pengungkapan dilakukan dengan cepat dan jelas,” ujar Margarito kepada wartawan, Kamis (19/3).

Komitmen Tegas Puspom TNI

Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menunjukkan komitmen kuat melalui pengungkapan perkara ini. Meskipun melibatkan pihak internal, institusi tetap mengutamakan integritas serta keberanian hukum. Oleh karena itu, marwah lembaga tetap terjaga di mata masyarakat luas.

Margarito menjelaskan bahwa keberhasilan ini menjadi bukti nyata fungsi penegakan hukum berjalan efektif. Selanjutnya, ia menekankan bahwa proses hukum terhadap pelaku harus menjadi fokus utama publik saat ini.

“Faktanya yang mengungkap adalah aparat TNI sendiri, karena dugaan pelakunya juga berasal dari internal. Maka, yang terpenting bukan lagi soal institusi mana yang mengungkap, tetapi bagaimana pelaku dapat ditemukan dan diproses secara hukum,” jelasnya.

Menjunjung Tinggi Nilai Profesionalisme

Dalam sistem demokrasi, aparat wajib mengedepankan ketegasan serta kecepatan bertindak. TNI telah memenuhi indikator tersebut melalui transparansi investigasi kasus air keras ini. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap institusi negara semakin menguat secara signifikan.

“Yang paling pokok adalah institusi mampu menjalankan fungsinya secara profesional. Ketepatan, kecepatan, ketaatan, dan ketegasan dalam menegakkan hukum itu yang paling penting,” tambahnya.

Kesimpulannya, keberhasilan negara bergantung pada mandat hukum yang dijalankan oleh aparatnya. TNI kini telah membuktikan akuntabilitasnya melalui tindakan nyata yang adil bagi seluruh rakyat.