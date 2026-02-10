Bandar Lampung (Lampost.co) — Agita Nazara menyambut dukungan dari Tim Penggerak PKK dan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai suntikan semangat besar dalam perjalanannya menuju ajang Puteri Indonesia 2026.

Dukungan tersebut ia nilai sebagai penguat untuk menghadapi setiap tahapan seleksi yang akan dijalaninya.

Agita merupakan perempuan muda asal Lampung dengan rekam jejak prestasi yang membanggakan.

Agita tercatat sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2023, Muli Kabupaten Tulang Bawang 2024, serta Duta Wisata Indonesia 2025.

Di bidang akademik, Agita juga tengah menempuh pendidikan sebagai mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

Melalui keikutsertaannya dalam Puteri Indonesia 2026, Agita menegaskan komitmennya untuk membawa identitas Lampung secara menyeluruh.

Ia tidak hanya ingin menampilkan sisi penampilan, tetapi juga memperkuat representasi daerah melalui wawasan, etika, serta kontribusi nyata yang mencerminkan nilai-nilai budaya Lampung.

Pada sesi unjuk bakat, Agita berencana menampilkan kemampuan bernyanyi, menari, serta memainkan alat musik.

Kekayaan Seni

Penampilan tersebut ia siapkan sebagai bentuk apresiasi sekaligus representasi atas kekayaan seni dan budaya Lampung di panggung nasional.

Agita berharap keikutsertaannya dalam ajang Puteri Indonesia dapat semakin memperkenalkan Provinsi Lampung di tingkat nasional.

Agita ingin menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda, khususnya perempuan, agar berani berprestasi, percaya diri, dan aktif berkontribusi.

Dukungan penuh dari TP PKK dan Pemerintah Provinsi Lampung, ia optimistis mampu menjalani seluruh rangkaian Puteri Indonesia 2026 dengan maksimal.