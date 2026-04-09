Bandar Lampung (Lampost.co) — Lonjakan kasus suspek campak di Provinsi Lampung dalam tiga bulan pertama 2026 memicu kekhawatiran serius di kalangan akademisi.

Data resmi dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mencatat hingga 30 Maret 2026 terdapat 591 kasus suspek, dengan 52 kasus di antaranya telah terkonfirmasi positif oleh Kementerian Kesehatan.

Dosen epidemiologi Universitas Malahayati, Agung Aji Perdana, menilai lonjakan ini tidak bisa sepele. Ia menyebut angka tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Agung, penyebaran penyakit ini dipicu oleh dua faktor utama. Pertama, virus campak yang sangat mudah menular terutama pada kelompok masyarakat yang belum mendapatkan imunisasi.

“Virus ini menyebar cepat pada kelompok yang tidak memiliki perlindungan imun,” ujarnya.

Faktor kedua yang tak kalah penting adalah rendahnya cakupan imunisasi di Lampung. Ia mengungkapkan, capaian imunisasi dasar lengkap pada 2025 baru mencapai sekitar 81 persen, masih jauh dari target ideal 95 persen.

“Selisih sekitar 14 persen ini berdampak besar karena kekebalan kelompok tidak terbentuk secara optimal,” jelasnya. Ia juga memperkirakan masih ada sejumlah kabupaten/kota di Lampung dengan cakupan imunisasi di bawah 80 persen.

Selain itu, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat juga menjadi faktor risiko lain yang mempercepat penularan. Agung menjelaskan, campak menyebar melalui droplet atau percikan saat penderita batuk dan bersin, mirip dengan pola penularan COVID-19.

“Upaya pencegahan sebenarnya serupa dengan yang kita kenal saat pandemi, seperti menjaga kebersihan dan menghindari penularan droplet,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa meski campak dapat menyerang semua kelompok usia, terdapat kelompok yang paling rentan mengalami dampak serius, yakni bayi dan balita yang belum diimunisasi, ibu hamil, serta lanjut usia.

Dengan kondisi ini, peningkatan cakupan imunisasi dan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat menjadi kunci utama untuk menekan laju penyebaran campak di Lampung.