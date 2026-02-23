Bandar Lampung (Lampost.co) — Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan mendatangi kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin, 23 Februari 2026 sekitar pukul 11.30 WIB dan menyampaikan enam tuntutan.

Aksi yang berlangsung tertib sempat tertahan depan pagar gedung sebelum akhirnya aparat kepolisian membuka kawat berduri setelah massa menyampaikan aspirasi selama kurang lebih 45 menit.

Sekitar pukul 13.00 WIB, perwakilan massa diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, bersama Wakil Ketua I Kostiana.

Serta sejumlah anggota dewan seperti Yanuar Irawan, Ketut Romeo, Syukron Muhtar, Lesty Putri Utami, Budhi Condro Wati, dan Ketut Dewi Nadi.

Turut hadir dalam pertemuan itu sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Lampung, antara lain Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thomas Amirico.

Kemudian Asisten I M. Firsada, Sekretaris DPRD Descatama Pakai Moeda, serta Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Achmad Saefullah.

Dalam orasinya, Ketua BEM Universitas Lampung, Aditya Putra Bayu, menyampaikan enam tuntutan utama.

Ia menegaskan pendidikan harus menjadi prioritas utama negara secara gratis tanpa syarat dan tanpa diskriminasi.

Selain itu, massa mendesak penambahan anggaran pendidikan yang nyata dan transparan, peningkatan kesejahteraan guru honorer.

Pemindahan siswa SMA Siger Bandar Lampung ke sekolah berlegalitas resmi dengan jaminan beasiswa.

Tuntutan terakhir adalah mendorong regulasi pajak progresif yang dialokasikan khusus untuk sektor pendidikan. “Ini tuntutan kami kepada pemerintah agar segera berlanhut,” tegas Aditya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ahmad Giri Akbar memastikan menerima seluruh tuntutan mahasiswa dan DPRD akan mengawal hingga tahap implementasi.

“Kami DPRD sebagai lembaga pengawas akan menyampaikan dan mengawal kebijakan ini agar benar-benar terimpleentasi. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan untuk Provinsi Lampung,” ujarnya.