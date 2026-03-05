Bandar Lampung (Lampost.co) – Memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 sekaligus sebagai rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Lampung ke-62 Tahun 2026.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza turun langsung menyapa dan menyerahkan bantuan sosial. Sasarannya kepada masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Tulang Bawang, Rabu (04/03/2026).

Bersama Ketua TP PKK Kabupaten Tulang Bawang Barat, penyaluran bantuan terawali pada Islamic Center Tulang Bawang Barat, Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Berkolaborasi dengan Baznas Provinsi Lampung dan Baznas Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penyaluran bantuan berupa beras dan sembako ini untuk 100 penerima manfaat. Terdiri dari keluarga dengan anak berisiko stunting, dan para masyarakat yang telah memasuki lanjut usia.

Kemudian lokasi ke dua, rombongan kembali membagikan 100 paket sembako di Masjid Jami’ Al-A’mal Tiyuh Kagungan Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik. Ini untuk warga yang lanjut usia, dan keluarga yang terdata memiliki anak yang berisiko stunting.

Dalam sambutannya, Batin Wulan mengungkapkan rasa bahagia dan terimakasih. Karena dapat bersilaturahmi langsung dengan masyarakat untuk berbagi perhatian.

Menurutnya, bakti sosial memperingati HKG ke-54 dan rangkaian kegiatan HUT Provinsi Lampung Ke-62. Ini sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian kepedulian Pemerintah melalui TP PKK Provinsi dan Kabupaten kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Mudah-mudahan bentuk kasih sayang dan perhatian ini dapat memberikan manfaat bagi bapak/ibu semua yang menerima manfaat”, sambungnya.

Stunting

Kemudian kegiatan kunjungan Batin Wulan berlanjut pada Tiuh Panaragan Jaya Utama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ini untuk mengunjungi salah satu keluarga yang memiliki anak berisiko stunting.

Dalam kesempatan ini, Batin Wulan dan Ketua TP PKK Kab. Tubaba memberikan bantuan berupa sembako, telur dan susu. Kepada keluarga yang telah terdata memiliki anak yang beresiko mengalami stunting.

Pada titik selanjutnya, Kantor Dekranasda Kabupaten Tulang Bawang, Kecamatan Menggala. Batin Wulan beserta Ketua DWP Provinsi Lampung, dan jajaran pengurus PKK Provinsi Lampung dan Ketua TP PKK Kabupaten Tulang Bawang. Jajaran kembali memberikan 200 paket beras dan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam sambutannya. Batin Wulan kembali menegaskan bahwa kehadirannya bersama jajaran PKK Provinsi Lampung ke Kabupaten Tulang Bawang. Ini merupakan silaturahmi kepada seluruh keluarga besar masyarakat Kecamatan Menggala. Sekaligus Batin Wulan memberikan 200 paket beras dan sembako yang dibagikan kepada 200 penerima manfaat dari empat Kelurahan di Kecamatan Menggala.

“Bantuan ini merupakan bentuk perhatian, dukungan dan kasih sayang kami Pemerintah Provinsi Lampung melalui PKK Provinsi Lampung. Dalam rangka bakti sosial serentak memperingati HKG ke-54 dan rangkaian kegiatan HUT Provinsi Lampung ke-62”, katanya.

Kepedulian

Kehadiran Batin Wulan pada dua kabupaten tersebut menjadi wujud nyata kepedulian PKK terhadap keluarga yang membutuhkan. Sekaligus memastikan bantuan diterima langsung oleh para penerima manfaat.

Kemudian ia juga mendorong jajaran TP PKK kabupaten/kota untuk terus aktif mendampingi masyarakat. Khususnya dalam penguatan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta peningkatan kualitas gizi dan kesejahteraan rumah tangga.

Lalu rangkaian kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen TP PKK Provinsi Lampung untuk menghadirkan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan semangat peringatan HKG ke-54 dan HUT ke-62 Provinsi Lampung.

Turut mendampingi Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung, Inspektur Provinsi Lampung, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Provinsi Lampung, Ketua TP PKK Kabupaten Tulang Bawang Barat, Ketua TP PKK Kabupaten Tulang Bawang, serta Organisasi Perangkat Daerah Terkait.