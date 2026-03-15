Bandar Lampung (lampost.co)–Wajah masa depan Lampung tercermin dari kualitas para pemudanya saat ini. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan hal itu saat membuka pesantren kilat dan iktikaf ratusan siswa SMA dan SMK di Islamic Center Bandar Lampung, Sabtu, 14 Maret 2026.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Lampung menginisiasi kegiatan yang bertujuan membekali siswa dengan moral yang kuat. Gubernur Mirza mengingatkan bahwa angka 330.000 pelajar di Lampung yang akan segera memasuki usia produktif harus terarah agar tidak menjadi potensi yang sia-sia.

“Negeri yang makmur lahir dari pemuda yang taat pada nilai agama dan tekun belajar. Di tengah kepungan media sosial, anak muda kita wajib memiliki fondasi etika agar mampu memilah informasi yang membawa manfaat dan inspirasi,” ungkap Mirza.

Ia meyakini bahwa kejayaan daerah tidak hanya dari pertumbuhan ekonomi, melainkan dari keteguhan nurani para calon pemimpin yang kini duduk di bangku sekolah.

Ketua Baznas Lampung, Iskandar Zulkarnain, menyebutkan bahwa forum ini merupakan laboratorium bagi siswa untuk mendalami tata cara ibadah dan etika pergaulan sehari-hari. Selain pembekalan ilmu, Baznas juga merealisasikan rasa syukur melalui penyaluran santunan bagi 100 pelajar kurang mampu. Gubernur menyerahkan santunan secara simbolis.

Keberlanjutan Program

Sebagai solusi jangka panjang, Baznas terus memperkuat Gerakan Infak Pendidikan di sekolah-sekolah. Sistem ini memungkinkan dana yang terhimpun secara kolektif dari siswa bermanfaat kembali untuk membantu biaya pendidikan rekan sejawat mereka yang membutuhkan.

Sebagai tindak lanjut, Islamic Center akan menjadi lokasi rutin bagi pertemuan Rohani Islam (Rohis) se-Bandar Lampung. Langkah strategis ini demi memastikan api spiritualitas dan integritas generasi muda tetap menyala di tengah tantangan zaman.