Jakarta (Lampost.co) – Dukungan dan kepedulian masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya membangkitkan semangat penderita dalam berjuang melawan kanker.

Hal tersebut tersampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat memberi sambutan pada Pembukaan Lelang dan Pameran Lukisan Solo bertema “LOVE” karya pelukis Sonja Irawaty. Kegiatan tersebut berlangsung di Midaz Senayan and Golf, Jakarta, Sabtu, 14 Februari 2026.

“Tema LOVE pada pameran ini bukan sebagai simbol romantisme. Tetapi lebih sebagai fondasi yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Terlebih dalam menghadapi ujian, seperti yang dialami para penderita kanker, ” kata

Sementara lukisan-lukisan Sonja terinspirasi dari kisah-kisah orang sekitarnya yang terkena kanker. Menurut Lestari, cinta yang terekspresikan dalam bentuk lukisan oleh Sonja mampu membangkitkan kekuatan. Terlebih bagi masyarakat untuk peduli kepada para penderita kanker.

Kemudian Rerie, sapaan akrab Lestari, berharap. Cinta yang terefleksikan lewat lukisan dapat menebar semangat kemanusiaan bagi kita semua.

“Dengan cinta kita bisa bangkit dan memberi jalan bagi masyarakat. Agar mampu menebar kebaikan bagi sesama,” ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu.

Selanjutnya Rerie mengapresiasi upaya Sonja yang ikut membantu teman-teman penyintas kanker di pantai Utara Jawa melalui Pantura Cancer Community (Pancacom).