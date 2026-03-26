Bandar Lampung (lampost.co) – Kisah inspiratif datang dari Siti Patimah Azzahra, seorang perempuan yang berhasil bangkit dari keterbatasan ekonomi hingga menapaki perjalanan spiritual ke Tanah Suci. Perjalanan hidupnya menjadi potret nyata bagaimana ketekunan, doa, dan kesempatan dapat mengubah masa depan.

Sejak kecil, Siti tumbuh dalam keluarga sederhana yang membentuk karakter tangguh dalam dirinya. Ia memahami bahwa hidup tidak selalu memberikan kemudahan. Dari situlah ia memegang prinsip hidup sederhana: bersyukur dalam setiap keadaan.

Namun perjalanan hidupnya tidak selalu berjalan mulus. Saat menempuh pendidikan tinggi, Siti sempat berada di titik terendah. Ia menghadapi tekanan finansial, kesulitan menyelesaikan skripsi, hingga ancaman mutasi pekerjaan yang berpotensi menghambat kelulusannya.

Situasi tersebut nyaris membuatnya kehilangan arah. Namun, titik balik terjadi pada April 2017 ketika ia bergabung dengan Permodalan Nasional Madani (PNM).

Kesempatan bekerja di lokasi yang dekat dengan kampus menjadi solusi atas kesulitannya.

Siti meyakini momen tersebut sebagai jawaban atas doa yang selama ini ia panjatkan.

Penghargaan

Berkat dukungan tersebut, ia berhasil menyelesaikan pendidikannya tepat waktu. Tidak hanya itu, kerja kerasnya langsung mendapat pengakuan. Pada tahun yang sama, ia terpilih sebagai Best Employee, sebuah pencapaian prestisius di antara ribuan karyawan.

Penghargaan tersebut membawanya ke Jakarta dalam program apresiasi perusahaan. Perjalanan itu menjadi momen emosional bagi Siti. Ia kembali ke ibu kota, bukan lagi sebagai anak kecil yang bergantung pada orang tua, tetapi sebagai pribadi yang berhasil meraih prestasi melalui usahanya sendiri.

Tahun 2018 menjadi babak penting berikutnya. Siti mendapatkan reward berupa kesempatan menunaikan ibadah umrah. Pada saat yang sama, ia juga dipercaya mengemban posisi strategis sebagai Manager Regional Mekaar (MRM). Kepercayaan tersebut menjadi tonggak baru dalam perjalanan kariernya. Ia tidak hanya berkembang secara pribadi, tetapi juga mulai berperan dalam memberdayakan masyarakat, khususnya perempuan prasejahtera melalui program Mekaar.

Dedikasinya di dunia pemberdayaan ekonomi terus berlanjut. Hingga kini, Siti mengemban amanah sebagai MRM Serang 1 dan aktif mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan dan pendampingan usaha. Kinerja dan kontribusinya kembali mendapat apresiasi. Pada 2024, ia kembali meraih penghargaan berupa perjalanan umrah kedua, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan dalam hidupnya.

Raih Magister

Tak berhenti di situ, Siti terus mengembangkan diri. Pada 2025, ia melanjutkan pendidikan ke jenjang magister (S2), sebuah langkah besar yang turut difasilitasi oleh PNM. Baginya, perjalanan hidup adalah rangkaian proses yang penuh tantangan. Namun setiap kesulitan selalu membawa pelajaran berharga.

“Setiap fase hidup pasti ada ujian. Tapi selama kita terus berusaha dan bersyukur, selalu ada jalan,” ujarnya.

Kisah Siti menjadi bukti bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya. Dengan kerja keras, ketekunan, dan dukungan lingkungan yang tepat, seseorang mampu mengubah nasibnya.

Lebih dari sekadar cerita sukses pribadi, perjalanan ini juga mencerminkan pentingnya akses terhadap peluang ekonomi dan pemberdayaan. Dari seorang perempuan yang hampir menyerah, Siti kini menjadi bagian dari perubahan bagi banyak orang.

Perjalanannya menegaskan satu hal: harapan selalu ada bagi mereka yang tidak berhenti berjuang.