Bandar Lampung (lampost.co) — Pemerintah Provinsi Lampung mematangkan cetak biru pembangunan perdesaan melalui program Desaku Maju.

Gubernur Lampung, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan bahwa Desaku Maju bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi desa.

“Adanya teknologi pertanian POC dan bed dryer sukses menjawab tantangan produktivitas petani di tingkat akar rumput. Tahun ini kami menaikkan standar capaian dengan target sebaran yang lebih masif,” katanya, Selasa, 7 April 2026.

Menurutnya, Desaku Maju akan menyasar ratusan lokasi baru guna memastikan pemerataan teknologi pertanian.

Skala prioritas tahun ini meliputi penyebaran POC yang akan menjangkau 800 titik, dan fasilitas bed dryer ke 82 lokasi.

Pelatihan Vokasi

Jihan juga menyorot peningkatan kualitas SDM desa melalui program vokasi migran.

“Inti program ini bukan sekadar memberi bantuan, melainkan mendorong hilirisasi komoditas lokal,” ujarnya.

Ia menyontohkan, desa tidak hanya menjual gabah atau singkong mentah, tetapi produk bernilai ekonomi.

“Tujuannya adalah peningkatan kemandirian desa. Kami ingin muncul nilai tambah dari hilirisasi yang ada pada desa-desa. Ekonomi desa harus kuat dan mandiri,” tambahnya.