Pringsewu (Lampost.co) – SLB Negeri Pringsewu bersinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pringsewu menggelar layanan jemput bola Administrasi Kependudukan (Adminduk). Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, Rabu–Jumat (4–6 Maret 2026), ini bertujuan mempermudah akses dokumen bagi siswa disabilitas.

Poin Penting

Kolaborasi Inklusif: Sinergi antara SLB Negeri Pringsewu dan Disdukcapil Pringsewu untuk layanan Adminduk.

Layanan Jemput Bola: Perekaman dilakukan langsung di sekolah selama tiga hari (4–6 Maret 2026).

Jenis Dokumen: Mencakup pembuatan KTP-el, KK, KIA, dan Akta Kelahiran.

Tujuan Utama: Pemenuhan hak sipil dan mempermudah akses bantuan sosial serta jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas.

Layanan ini difokuskan pada pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), hingga akta kelahiran. Langkah proaktif tersebut diambil untuk memastikan seluruh peserta didik memiliki dokumen resmi negara tanpa harus mengantre di kantor dinas.

Pihak sekolah menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pemenuhan hak sipil bagi penyandang disabilitas yang sering menghadapi kendala mobilitas. Dalam pelaksanaannya, petugas Disdukcapil hadir membawa peralatan perekaman lengkap, mulai dari alat pemotretan hingga pemindai sidik jari, guna melayani siswa secara inklusif dan humanis.

Kerja sama ini disambut antusias oleh para orang tua murid. Mereka merasa terbantu dengan adanya layanan langsung di lingkungan sekolah yang suasananya sudah familier bagi anak-anak.

Kepala SLB Negeri Pringsewu, Feri Wahyudi, M.Pd.I., berharap melalui kegiatan ini, seluruh data kependudukan siswa dapat terintegrasi dengan baik.

“Bapak Feri Wahyudi, M.Pd.I berharap melalui kegiatan ini, seluruh data kependudukan siswa dapat terintegrasi dengan baik guna mempermudah akses layanan publik lainnya, seperti jaminan kesehatan dan bantuan sosial,” ungkapnya.

Sementara itu, pihak Disdukcapil menegaskan komitmennya untuk terus memperluas jangkauan layanan jemput bola ke sekolah luar biasa lainnya di wilayah Pringsewu. Upaya ini menjadi bagian dari target percepatan kepemilikan dokumen kependudukan yang merata dan tidak diskriminatif bagi seluruh warga.