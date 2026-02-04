Jakarta (Lampost.co): Komisi IX DPR mendorong pemerintah untuk segera melakukan mitigasi dan surveilans ketat guna mencegah penyebaran virus Nipah. Langkah antisipasi ini krusial mengingat karakteristik virus tersebut yang memiliki tingkat penularan cepat dan risiko tinggi bagi kesehatan masyarakat.

“Komisi IX meminta kepada Kementerian Kesehatan untuk melakukan mitigasi dan surveilans yang sangat ketat,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.

Yahya menjelaskan, mitigasi utama harus fokus pada penyaringan arus keluar masuk orang di pintu-pintu perbatasan negara. Pengawasan ketat terutama menyasar warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang memiliki riwayat perjalanan dari wilayah terdampak.

“Mitigasi terutama di pintu-pintu masuk warga negara asing dan warga negara Indonesia yang berpergian ke luar negeri, khususnya dari India, harus screening supaya bisa terdeteksi sedini mungkin masuknya virus Nipah ke Indonesia,” kata Yahya.

Selain penguatan di pintu masuk negara, Komisi IX juga menyarankan agar pemerintah pusat membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan agar potensi penyebaran virus di tingkat akar rumput dapat terdeteksi dan mendapat penanganan lebih awal. Hal itu untuk mencegah terjadinya krisis kesehatan berskala besar seperti pandemi sebelumnya.

“Kementerian Kesehatan hendaknya melakukan kerja sama dengan pemda-pemda untuk melakukan mitigasi supaya tidak terjadi kecolongan masuknya kasus Nipah ke Indonesia,” ujar politikus Golkar tersebut.