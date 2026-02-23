Bandar Lampung (Lampost.co) — Gelombang aspirasi mahasiswa terkait persoalan pendidikan di Provinsi Lampung mendapat respons serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, menegaskan pihaknya tidak ingin tuntutan tersampaikan yang hanya berhenti pada tataran wacana. Yanuar menyampaikan bahwa kebijakan yang sebelumnya menjadi polemik telah dibatalkan.

Namun, ia menekankan masih ada persoalan krusial, terutama terkait siswa yang sudah terlanjur direkrut oleh SMA Siger.

“Kalau memang mau terhenti ya segera. Tapi anak-anak yang sudah masuk harus tetap kita akomodir. Jangan sampai mereka menjadi korban kebijakan,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa persoalan ini tidak sederhana karena DPRD dan pemerintah daerah terikat aturan kementerian yang melarang penambahan rombongan belajar (rombel) tengah tahun ajaran.

Karena itu, solusi konkret harus segera dirumuskan agar tidak merugikan siswa. Tak hanya soal siswa, Yanuar juga menyoroti persoalan tenaga pengajar di SMA Siger.

Berdasarkan penjelasan Dinas Pendidikan, sekolah tersebut tidak menggunakan guru SMA kewenangan provinsi, melainkan guru SMP yang berada di bawah kabupaten/kota.

Hal ini, menurutnya, perlu kejelasan agar tidak menimbulkan persoalan kewenangan di kemudian hari.

Dalam kesempatan itu, ia mengakui bahwa program sekolah gratis memang sudah berjalan, namun baru mampu mencakup SMA dan SMK negeri. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjadi kendala utama perluasan program tersebut.

“Anggaran pendidikan tahun 2026 sedang kita bahas agar lebih proporsional antara pembangunan infrastruktur dan pendidikan. IPM kita masih terendah di Sumatera. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Sorotan tajam juga pada nasib guru honorer, khususnya daerah terpencil.

Yanuar mengungkapkan pengalamannya menerima laporan tentang sembilan guru wilayah Suoh yang hanya menerima honor Rp200 ribu per bulan, padahal harus menyeberangi lautan demi mengajar.

“Ini menyentuh hati. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk mencerdaskan anak bangsa, tapi honornya sangat minim. Saya sudah minta agar ini menjadi perhatian serius,” katanya.

Menurut Yanuar, kehadiran mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi justru menjadi energi tambahan bagi Komisi V.

Harapan Terwujud

Ia mengaku selama ini pihaknya telah berjuang dalam pembahasan anggaran pendidikan, namun dukungan mahasiswa memperkuat dorongan agar perubahan benar-benar terwujud.

Ia juga memastikan bahwa pimpinan DPRD turut mengawal persoalan ini. Komisi V, kata dia, berkomitmen menjadikan tuntutan mahasiswa sebagai pijakan kebijakan konkret pada tahun anggaran 2026.

“Kami tidak ingin ini hanya jadi wacana. Tahun 2026 harus ada langkah nyata,” tegasnya.

Dengan pengawalan DPRD dan dorongan mahasiswa, harapan akan perbaikan tata kelola pendidikan di Lampung kini menguat.

“Aspirasi yang disuarakan di ruang publik diharapkan bertransformasi menjadi kebijakan yang berpihak pada siswa, guru, dan masa depan pendidikan daerah,” katanya.