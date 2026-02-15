Bandar Lampung (Lampost.co) — Wakil Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), M. Alzier Dianis Thabranie, menyambut baik bergabungnya Federasi Serikat Pekerja Penerbangan Indonesia (FSPPI) ke dalam naungan KSPSI pimpinan Moh. Jumhur Hidayat.

Hal tersebut berdasarkan hasil Rakornas II dan Rakernas IV KSPSI, Jumat, 13 Februari 2026 di Jakarta. Langkah strategis ini bisa memperkuat daya tawar buruh dalam ekosistem industri nasional, khususnya di sektor penerbangan.

“Ini menambah energi besar bagi kita untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh bersama pemerintah, DPR, dan dunia usaha,” ujar Alzier, Minggu, 15 Februari 2026.

Alzier yang juga menjabat sebagai Ketua DPD KSPSI Provinsi Lampung ini, menekankan bahwa persatuan antarfederasi adalah kunci kemajuan ekonomi yang berkeadilan.

Ia berharap FSPPI dapat bersinergi dengan anggota serikat pekerja lainnya yang telah lebih dulu bernaung di bawah KSPSI.

“Selamat bergabung teman-teman FSPPI dan selamat berjuang. Sesuai dengan motto kita: Maju Industrinya, Sejahtera Buruhnya,” katanya.

Bergabungnya FSPPI membawa gerbong besar yang terdiri dari enam serikat pekerja strategis di industri penerbangan nasional, yaitu:

1. Asosiasi Pilot Garuda

2. Serikat Pekerja Gapura Angkasa

3. Serikat Pekerja Angkasa Pura

4. Serikat Pekerja GMF

5. Serikat Pekerja Aero Trans Indonesia

6. Serikat Karyawan Airnav

Deklarasi Afiliasi

Sebelumnya, Ketua Umum FSPPI, Jemmy Pongo, secara resmi mendeklarasikan afiliasi tersebut pada Kamis, 12 Februari 2026.

Didampingi Sekretaris Umum Budi Cahyono dan Bendahara Umum Suhendra, Jemmy menyebut keputusan ini merupakan hasil pertimbangan matang demi perlindungan pekerja sektor aviasi.

Dengan masuknya FSPPI, kini tercatat ada 15 federasi yang bernaung di bawah konfederasi pimpinan Jumhur Hidayat. Kehadiran mereka harapannya mampu menciptakan ruang diskusi dan pertukaran ilmu yang lebih luas bagi para pekerja di berbagai sektor industri di Indonesia.