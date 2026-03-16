Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah pusat menyiapkan dana Bantuan Presiden sebesar Rp839 miliar untuk pembangunan pagar, kanal, serta program restorasi ekosistem dalam penanganan konflik gajah.

Program ini sebagai langkah strategis untuk mengatasi konflik berkepanjangan antara manusia dan gajah yang selama puluhan tahun terjadi pada sekitar kawasan konservasi tersebut.

Kebijakan Presiden Prabowo Subianto itu mendapat apresiasi dari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

Ia menilai langkah pemerintah pusat menjadi solusi nyata untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian satwa liar.

Mirza menyampaikan terima kasih atas perhatian Presiden terhadap masyarakat yang tinggal pada sekitar kawasan Way Kambas.

Menurutnya, konflik antara manusia dan gajah telah berlangsung lama dan berdampak langsung pada keselamatan warga serta aktivitas pertanian masyarakat.

“Perhatian Presiden kepada warga sekitar Way Kambas sangat besar. Beliau memahami bahwa konflik antara manusia dan gajah sudah berlangsung puluhan tahun,” ujar Mirza.

Ia menegaskan, pembangunan pagar dan kanal bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi juga menjadi upaya menghadirkan rasa aman bagi masyarakat.

“Langkah ini menunjukkan kepemimpinan yang berpihak kepada masyarakat, namun tetap memperhatikan upaya konservasi. Warga terlindungi, gajah tetap hidup pada habitatnya, dan lingkungan tetap terjaga,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjut Mirza, siap mendukung penuh pelaksanaan program tersebut melalui koordinasi lintas sektor agar pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat pada sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas.