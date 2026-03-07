Bandar Lampung (Lampost.co)–Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (IKA UNDIP) Lampung kembali menunjukkan kepedulian sosialnya melalui kegiatan bertajuk IKA UNDIP Lampung Ramadan Berbagi. Dalam momentum bulan suci Ramadan, organisasi alumni ini menggelar aksi nyata dengan memberikan santunan kepada empat panti asuhan di Bandar Lampung. Yaitu ke Panti Asuhan Bussaina, Panti Asuhan Mardhotillah, Panti Asuhan Mustika, dan Panti Asuhan Miftahul Ulum.

Selain itu, juga membagikan 496 paket takjil ke masyarakat terdampak banjir dan masyarakat sekitar Bandar Lampung.

Kegiatan berbagi yang berlangsung pada Sabtu, 7 Maret 2026 yang menghadirkan jajaran pengurus IKA UNDIP Lampung bersama para alumni. Pemberian santunan tidak hanya berupa bantuan materi, tetapi juga dukungan moral dan semangat kebersamaan.

Sementara itu, pembagian takjil terlaksama di titik terdampak banjir di Sukarame dan sejumlah titik keramaian di Bandar Lampung. Hal ini agar masyarakat terdampak banjir dan warga yang sedang dalam perjalanan dapat merasakan manfaat langsung dari kegiatan ini.

Ketua DPD IKA UNDIP Lampung, DR. Ir. Mulyadi Irsan, yang juga menjabat Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, mengapresiasi atas partisipasi seluruh alumni yang terlibat dalam kegiatan ini.

Ia menegaskan IKA UNDIP Lampung Ramadan Berbagi bukan sekadar agenda seremonial, melainkan sebuah gerakan nyata menumbuhkan kepedulian sosial. “Kami ingin memastikan bahwa keberadaan alumni UNDIP di Lampung memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ramadan adalah momentum tepat untuk berbagi. Melalui kegiatan ini kami berusaha menghadirkan harapan baru bagi anak-anak panti asuhan dan masyarakat terdampak banjir dan masyarakat pada umumnya,” ujarnya.

Mulyadi menambahkan pihkanya percaya bahwa kebersamaan dan kepedulian adalah pondasi yang akan memperkuat ikatan alumni sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.

“Santunan dan takjil yang kami bagikan mungkin sederhana, tetapi kami berharap dapat menjadi pengingat bahwa setiap kebaikan. Sekecil apa pun ini, akan membawa berkah. Kami juga berharap kegiatan ini dapat menginspirasi generasi muda untuk terus menebarkan semangat berbagi dan gotong royong.”

IKA UNDIP Lampung berharap kegiatan Ramadan Berbagi dapat menjadi tradisi berkelanjutan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Melalui santunan dan pembagian takjil, alumni UNDIP ingin terus hadir di tengah masyarakat, menumbuhkan solidaritas, mempererat silaturahmi, serta menanamkan semangat gotong royong. Langkah sederhana ini harapannya menjadi bagian dari kontribusi nyata alumni UNDIP Lampung bagi pembangunan daerah dan bangsa.