Bandar Lampung (Lampost.co)—- Merayaan Tahun Baru Imlek 2026 yang waktunya berdekatan dengan datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung (FKUB) mengimbau seluruh masyarakat untuk terus mengedepankan sikap saling menghormati dan menjaga keharmonisan.

Ketua FKUB Lampung, Baharuddin, di Bandar Lampung, menegaskan pentingnya menjaga suasana tetap kondusif di tengah keberagaman etnis dan agama yang ada di provinsi ini.

“Momentum Imlek yang berdekatan dengan Ramadan hendaknya menjadi penguat semangat toleransi. Kami berharap seluruh umat saling menghormati dan bersama-sama menjaga ketertiban,” ujarnya.

Ia menilai keberagaman di Lampung merupakan anugerah yang harus dirawat bersama. Menurutnya, kehidupan harmonis hanya dapat terwujud jika setiap elemen masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga persatuan.

Terutama saat dua momentum keagamaan besar berlangsung dalam waktu yang hampir bersamaan.

Damai Penuh Suka Cita

FKUB juga mengajak masyarakat untuk memberi ruang bagi warga Tionghoa merayakan Imlek dengan aman, damai, dan penuh suka cita.

Di sisi lain, warga Tionghoa harapannya tetap menjaga tenggang rasa terhadap umat Islam yang tengah bersiap menyambut dan menjalankan ibadah puasa Ramadan.

Salah satu bentuk penghormatan yang ia sampaikan adalah imbauan agar tidak makan dan minum secara terbuka pada siang hari selama Ramadan. Langkah tersebut pihaknya nilai sebagai wujud kepedulian terhadap umat Muslim yang berpuasa.

Tak hanya itu, FKUB juga meminta pengurus masjid dan mushalla agar bijak dalam penggunaan pengeras suara sebagai sarana syiar agama. Kebijakan yang proporsional di nilai penting untuk menciptakan rasa nyaman bersama serta memperkuat semangat toleransi antarumat beragama.

Dengan komitmen saling menjaga dan menghargai, FKUB berharap perayaan Imlek 2026 dan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Sehingga dapat berlangsung dengan damai. Sejuk, serta membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat Lampung