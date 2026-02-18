Gunungsugih (Lampost.co) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah menggelar acara adat turun mandi blangikhan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

Agenda ini terlaksana di Gedung Sesat Agung Nuwo Balak pada Rabu, 18 Februari 2026.

Acara adat ini dihadiri langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Tengah, I. Komang Koheri. Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan meriah. Serta menjadi momentum penting dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat Lampung menjelang Ramadan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Ni Luh Puspa. Ketua DPP Lampung Sai Sjachroedin ZP, Anggota DPR RI Komisi VII Rycko Menoza, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, dan lainnya.

Dalam sambutannya, Plt Bupati Lampung Tengah, I. Komang Koheri, menyampaikan ucapan selamat datang dan apresiasi atas kehadiran Wakil Menteri Pariwisata RI. Kemudian Ketua Umum DPP Lampung Sai serta Wakil Gubernur Lampung di Kabupaten Lampung Tengah.

Ia menyampaikan bahwa kehadiran para pejabat tersebut merupakan bentuk dukungan nyata terhadap pelestarian adat dan budaya daerah.

“Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah akan terus mendukung dan melestarikan budaya-budaya lokal sebagai identitas dan kekayaan daerah. Tradisi Turun Mandi Blangikhan ini bukan sekadar seremonial. Tetapi merupakan wujud rasa syukur dan sarana mempererat silaturahmi antarmasyarakat dalam menyambut Bulan Suci Ramadan,” Kata Plt Bupati I Komang Koheri.

Melalui kegiatan ini, harapannya nilai-nilai spiritual, kebersamaan, serta semangat gotong royong semakin tumbuh di tengah masyarakat Lampung Tengah dalam menyambut Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah.

Menjaga Tradisi

Sementara itu, Jihan Nurlela selaku Wakil Gubernur Lampung dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan adat yang berlangsung meriah dan penuh makna tersebut.

“Kabupaten Lampung Tengah mampu menjaga tradisi leluhur sekaligus memperkuat nilai-nilai kebersamaan di tengah masyarakat,” jelasnya.

Wakil Menteri Pariwisata RI, Ni Luh Puspa dalam sambutannya juga mengungkapkan rasa bangga terhadap kekayaan budaya Lampung yang tetap terjaga hingga saat ini.

“Saya berharap tradisi seperti Turun Mandi Blangikhan dapat terus diwariskan kepada generasi muda sebagai bagian dari penguatan karakter dan jati diri bangsa,” tegasnya.

Acara kemudian berlanjut dengan prosesi adat pecah kendi sebagai simbol penyucian diri dan harapan akan keberkahan menjelang Ramadan. Setelah itu prosesi Turun Mandi yang diikuti oleh para peserta sesuai dengan tata cara adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Prosesi tersebut berlangsung penuh khidmat dan di saksikan dengan antusias oleh para tamu undangan dan masyarakat yang hadir.