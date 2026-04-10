Bandar Lampung (Lampost.co) — Tuberkulosis (TBC) masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, baik secara global maupun di tingkat daerah. Indonesia bahkan menempati posisi kedua sebagai negara dengan jumlah kasus TBC terbanyak di dunia setelah India.

Kondisi tersebut juga tercermin di Provinsi Lampung. Dalam dua tahun terakhir, angka kasus TBC masih tergolong tinggi. Pada 2024 tercatat sebanyak 31.300 kasus, sementara pada 2025 jumlahnya masih berada di kisaran 31.000 kasus.

Tingginya angka ini menjadi sinyal bahwa penanganan TB harus dilakukan secara konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

Dokter spesialis paru dari Persatuan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Provinsi Lampung, dr. Vira Weldimira, Sp.P, menegaskan TB merupakan penyakit menular yang penyebarannya sangat mudah terjadi melalui udara.

“TB menular melalui percikan dahak atau droplet saat penderita batuk atau bersin. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami cara penularannya agar bisa melakukan pencegahan sejak dini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengobatan TB tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pasien harus menjalani terapi dalam beberapa fase dan dilakukan secara disiplin hingga tuntas.

“Pengobatan TB memiliki tahapan yang wajib diikuti pasien. Jika pengobatan terputus, bakteri tidak akan hilang sepenuhnya dan justru bisa menyebabkan resistensi obat, sehingga pengobatan menjadi lebih sulit,” jelas dr. Vira.

Selain itu, TB yang tidak ditangani dengan baik juga berisiko menimbulkan komplikasi serius, salah satunya sepsis atau infeksi berat yang dapat mengancam nyawa.

dr. Vira juga meluruskan berbagai mitos yang masih berkembang di masyarakat, khususnya anggapan bahwa TB dapat disembuhkan hanya dengan obat herbal.

“Perlu diluruskan, sampai saat ini pengobatan TB yang terbukti efektif adalah dengan obat anti-tuberkulosis (OAT) sesuai anjuran dokter. Obat herbal tidak bisa menggantikan terapi medis,” tegasnya.