Bandar Lampung (Lampost.co) — Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari, menyatakan dukungan penuh kepada Agita Nazara, finalis Puteri Indonesia 2026 asal Provinsi Lampung.

Menurutnya Agita mampu menampilkan sosok perempuan Lampung yang cerdas, beretika, berdaya saing tinggi, serta memiliki karakter kuat di tingkat nasional.

Dukungan tersebut disampaikan Batin Wulan saat menerima kunjungan Agita Nazara di Kantor TP PKK Provinsi Lampung.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Wulan memberikan motivasi sekaligus arahan agar Agita dapat memaksimalkan ajang Puteri Indonesia sebagai ruang strategis.

Hal tersebut untuk memperkenalkan budaya, kearifan lokal, dan potensi daerah Lampung kepada publik luas.

Menurut Wulan, keikut sertaan Agita dalam Puteri Indonesia bukan hanya tentang prestasi pribadi, tetapi juga membawa misi daerah.

Wulan mengatakan penting bagi Agita untuk tetap menjaga sikap, etika, serta nilai-nilai kepribadian yang mencerminkan jati diri perempuan Lampung.

Selain itu, Wulan juga mengingatkan Agita agar memperhatikan kesehatan fisik dan kesiapan mental.

Mengingat rangkaian karantina dan proses seleksi Puteri Indonesia 2026 masih panjang dan menuntut ketahanan yang baik.

Ia optimistis, dengan persiapan matang dan dukungan berbagai pihak, Agita mampu memberikan hasil terbaik dan mengharumkan nama Provinsi Lampung di kancah nasional.