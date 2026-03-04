Bandar Lampung (Lampost.co) – Bunda PAUD Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza mendorong penguatan karakter generasi emas sejak usia dini. Kegiatan tersebut untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, yaitu Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,

Hal tersebut tersampaikan saat Pengajian Akbar yang terselenggarakan oleh Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) Provinsi Lampung. Kegiatan itu tergelar pada Masjid Raya Lampung Al Bakrie, Rabu, 4 Maret 2026.

Pengajian ini mengusung tema ‘Menyambung Ukhuwah dan Meraih Keberkahan dalam Ketakwaan bagi Guru Taman Kanak-kanak se-Provinsi Lampung’. Kegiatan ini menghadirkan Ustadz Anas Hidayatullah sebagai penceramah. Kegiatan tersebut terikuti oleh guru-guru TK dari berbagai kabupaten/kota Provinsi Lampung.

Kemudian Purnama Wulan Sari Mirza dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya peran guru TK dalam membentuk generasi emas sejak usia dini. Ia menyampaikan bahwa anak usia dini harus terpersiapkan dengan pondasi yang kuat. Tidak hanya dari sisi pendidikan, tetapi juga spiritual.

“Anak-anak usia dini adalah generasi emas yang harus kita siapkan pondasinya. Selain pondasi edukasi, fondasi spiritual juga harus terbentuk sejak usia dini,” ujarnya.

Lalu ia juga menekankan bahwa Ramadan menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat keimanan dan memperbaiki karakter. Tidak hanya bagi anak didik, tetapi juga para pendidik.

“Ramadan adalah bulan penuh berkah, rahmat, dan kemuliaan. Bulan ini, bukan hanya karakter anak-anak TK yang kita bentuk. Tetapi juga menjadi momen bagi kita untuk memperbaiki karakter, memperkuat keimanan, dan memperdalam ilmu agama,” katanya.

Golden Age

Kemudian menurutnya, guru PAUD dan TK bukan sekadar pengajar di kelas. Tetapi memiliki peran strategis dalam membantu orang tua membentuk karakter anak masa golden age. Ia meyakini bahwa masa TK merupakan fase penting dalam pembentukan karakter, peran guru sangat menentukan kualitas generasi masa depan.

“Di usia TK inilah pembentukan karakter dimulai. Peran Ibu Guru sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Tangan Ibu-Ibu semua, generasi emas itu dibentuk,” tegasnya.

Selanjutnya Bunda PAUD Lampung juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada IGTKI Provinsi Lampung atas terselenggaranya pengajian akbar tersebut. Ia berharap kegiatan ini menjadi agenda berkelanjutan dan dapat menjadi percontohan bagi provinsi lain.

“Kami berharap melalui kegiatan ini semangat kebersamaan dan komitmen dalam memajukan pendidikan anak usia dini Provinsi Lampung semakin kokoh. Sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, yaitu Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” tuturnya.

Sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan cinderamata dan tali kasih. Serta penghargaan kepada Ketua IGTKI kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dalam program IGTKI PGRI Peduli. Bantuan kemanusiaan disalurkan kepada guru TK yang terdampak bencana Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Melalui kegiatan ini, harapannya terjalin ukhuwah yang semakin erat antar guru TK. Sekaligus memperkuat kapasitas spiritual pendidik dalam mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas.