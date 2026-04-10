Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi Lampung terus mengintensifkan langkah penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dengan memperkuat koordinasi lintas daerah. Serta program kesehatan di tingkat kabupaten/kota.

Upaya ini menjadi bagian dari komitmen besar daerah dalam mendukung target nasional eliminasi TBC pada tahun 2030.

Komitmen tersebut telah dimulai sejak 2025 melalui penandatanganan kesepakatan bersama penanggulangan TBC di seluruh 15 kabupaten/kota di Lampung.

Baca juga: Penyebab Lucky Element Meninggal Dunia: Istri Ungkap Riwayat TBC Ginjal

Sejak saat itu, berbagai langkah teknis terus digencarkan untuk memastikan penanganan penyakit menular ini berjalan efektif dan tepat sasaran.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan pemerintah daerah kini fokus memperkuat koordinasi dengan Dinas Kesehatan di masing-masing wilayah. Hal ini pihaknya lakukan karena karakteristik penyebaran TBC di setiap daerah tidak sama.

“Setiap wilayah memiliki sebaran kasus yang berbeda. Sehingga penanganannya juga harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah,” ujarnya.

Kepadatan Penduduk Tinggi

Ia menjelaskan, kasus TBC cenderung lebih banyak menemukan di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi.

Selain itu, faktor lingkungan, kondisi sosial ekonomi. Serta akses terhadap layanan kesehatan turut memengaruhi tingkat penyebaran penyakit tersebut.

Karena itu, strategi penanganan tidak bisa mensamaratakan. Pemerintah daerah menerapkan pendekatan yang lebih spesifik, termasuk dalam hal pengobatan (treatment) dan upaya pencegahan berbasis kondisi lokal.