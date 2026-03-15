Bandar Lampung (Lampost.co) – Manajemen Lampung Post membagikan paket sembako kepada masyarakat yang tinggal sekitar kantor, Sabtu, 14 Maret 2026. Kegiatan sosial ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan dan mengoptimalkan semangat berbagi antar sesama di bulan ramadan.

Secara keseluruhan, panitia menyiapkan 55 paket sembako. Sebanyak 45 paket untuk warga sekitar dam 10 paket teralokasikan untuk petugas pengantar.

Setiap paket sembako berisi sejumlah kebutuhan pokok dan makanan ringan. Meliputi beras 5 kilogram bantuan dari Baznas, gula pasir 1 kilogram, dua kemasan My Jelly, satu kaleng minuman jus, dua kaleng nanas, serta dua kemasan nata de coco.

Pembagian sembako ini sebagai bentuk kepedulian Lampung Post terhadap masyarakat lingkungan sekitar kantor. Sekaligus untuk mempererat hubungan baik antara perusahaan media dengan warga.

Melalui kegiatan ini, harapkan bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama menjalankan ibadah puasa ramadan dan menjelang hari raya idul fitri.

Selain itu, kegiatan berbagi ini juga menjadi bagian dari upaya Lampung Post. Terutama untuk terus menumbuhkan semangat kebersamaan dan solidaritas sosial masyarakat.

Hal tersebut tersampaikan Pemimpin Perusahaan Lampung Post, Iskandar Zulkarnain melalui HRD Lampung Post Supraptiningsih. Ia mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin perusahaan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar.

“Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan warga yang tinggal sekitar kantor. Semoga bantuan sederhana ini dapat membantu memenuhi kebutuhan selama Ramadan. Sekaligus mempererat hubungan baik antara Lampung Post dan masyarakat,” ujarnya.

Kemudian ia menambahkan, Lampung Post sebagai perusahaan media tidak hanya menjalankan fungsi jurnalistik. Tetapi juga berupaya hadir dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.

“Melalui kegiatan seperti ini kami berharap nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial terus tumbuh. Terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah,” katanya.