Sukadana (Lampost.co)— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Timur menggelar kegiatan religius berskala besar bertajuk “Lampung Timur Mengaji”.

Kegiatan yang dipusatkan di Masjid Baiturrahman Islamic Center, Kecamatan Sukadana ini berhasil mencatatkan 100 kali khatam Al-Qur’an secara serentak, Selasa 10 Maret 2026.

Acara yang berlangsung dalam rangka memperingati Nuzulul Qur’an 1447 Hijriah ini dihadiri langsung oleh Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, Wakil Bupati Azwar Hadi. Ketua DPRD Rida Rotul Aliyah, unsur Forkopimda, Sekdakab, serta jajaran kepala OPD dan instansi terkait.

Tak hanya di pusat kabupaten, gema mengaji ini juga diikuti secara daring oleh seluruh camat dan masyarakat di 24 kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur.

Dalam sambutannya, Bupati Ela Siti Nuryamah menyampaikan rasa haru dan syukurnya atas kekompakan seluruh elemen masyarakat yang berhasil menyelesaikan khataman Al-Qur’an hingga 100 kali.

“Alhamdulillah, kegiatan Lampung Timur Mengaji ini menghadirkan kurang lebih 100 kali khataman Al-Qur’an bersama 24 kecamatan. Atas nama pribadi dan pemerintah, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa hari ke-21. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT,” ujar Bupati Ela di dampingi Wabup Azwar Hadi.

Interaksi dengan Al-Qur’an

Bupati Ela juga menekankan pentingnya interaksi dengan Al-Qur’an bukan sekadar ritual, melainkan sebagai solusi atas persoalan hidup.

Menurutnya, membaca dan memahami makna Al-Qur’an adalah obat hati yang paling utama saat manusia merasa goyah atau kurang percaya diri.

“Di masjid ini kita duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Tidak terlihat siapa yang menjabat dan siapa yang tidak. Yang terlihat hanyalah amal ibadah kita semua,” tegasnya, mengingatkan tentang kesetaraan di hadapan Sang Pencipta.

Menjelang Idulfitri, Bupati Ela juga menyampaikan, permohonan maaf kepada seluruh masyarakat jika selama menjalankan roda pemerintahan masih terdapat kekurangan atau kesalahan.

Ela, berharap momentum Nuzulul Qur’an ini dapat mempererat kebersamaan dan kekompakan seluruh elemen masyarakat di Bumi Tuwah Bepadan.

“Semoga kita semua dapat saling memaafkan dan bertemu dengan hari kemenangan Idul Fitri bersama keluarga tercinta,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Lampung Timur berharap nilai-nilai Al-Qur’an semakin membumi dan menjadi penguat keimanan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

Kegiatan yang menginisiasi Bupati Lampung Timur ini mendapat tanggapan positif dan warga.

Salah satunya di sampaikan Khairul Mukmin. Menurut dia, kegiatan Lampung Timur Menggaji ini menjadi sarana syiar Islam yang luar biasa.

“Apalagi dengan memahami Al Qur’an membuat kaum muslimin lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan,” kata Khairul Mukmin.