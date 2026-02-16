Bandar Lampung (Lampost.co) — Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung (Unila) memasang dan memperbaiki kaca cembung serta reflektor jalan.

Pemasangan ini mereka lakukan di sejumlah titik rawan kecelakaan di Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung.

Program tersebut terlaksana selama periode KKN pada 9 Januari hingga 9 Februari 2026. Kegiatan ini berangkat dari hasil observasi lapangan yang menunjukkan minimnya fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas di beberapa ruas jalan kelurahan.

Ketua Tim KKN Unila Kelurahan Campang Jaya, Endi Muhammad Akbar AS, mengatakan inisiatif itu muncul setelah tim melakukan survei dan berdialog dengan warga.

“Pada awal penempatan KKN, kami menemukan satu kaca cembung yang pecah dan tidak berfungsi, serta dua tikungan yang belum memiliki kaca cembung. Warga menyampaikan kekhawatiran karena jarak pandang di titik tersebut sangat terbatas,” ujarnya, Senin, 16 Februari 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut semakin berisiko pada malam hari dan saat hujan karena minim penerangan. Keterbatasan visibilitas membuat pengendara kesulitan melihat kendaraan dari arah berlawanan, terutama di tikungan sempit.

Menindaklanjuti temuan itu, mahasiswa KKN berkoordinasi dengan aparatur kelurahan dan tokoh masyarakat sebelum merealisasikan perbaikan satu unit kaca cembung. Serta pemasangan dua unit baru pada 21 dan 31 Januari 2026.

Pengerjaan mereka lakukan sejak pagi hingga malam hari guna meminimalkan gangguan arus lalu lintas.

Reflektor Jalan

Tim KKN juga memasang reflektor jalan pada 21 Januari, 1 Februari, dan 3 Februari 2026. Reflektor mereka tempatkan di bagian pinggir dan badan jalan pada titik yang dinilai rawan kecelakaan berdasarkan hasil survei dan masukan warga.

Anggota tim sekaligus penanggung jawab kegiatan, Risky Candra Noviansyah, mengatakan pemasangan reflektor menjadi pelengkap program peningkatan keselamatan bagi pengendara.

“Banyak ruas jalan di kelurahan ini penerangannya terbatas. Saat malam atau hujan deras, batas jalan dan arah tikungan sulit terlihat. Reflektor membantu memantulkan cahaya kendaraan sehingga pengendara lebih mudah membaca arah jalan,” katanya.

Endi menambahkan, program tersebut mencerminkan pendekatan KKN berbasis kebutuhan masyarakat. Menurutnya, intervensi sederhana seperti pemasangan kaca cembung dan reflektor dapat memberikan manfaat nyata terhadap keselamatan warga.

Ia berharap fasilitas yang telah dipasang dapat menekan risiko kecelakaan. Serta menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman di Kelurahan Campang Jaya.

Adapun tim KKN Unila Kelurahan Campang Jaya terdiri atas Endi Muhammad Akbar AS, Desmie Rahayu, Agustina Choirunnisa, Halimah Nasywa Fidella, Rahma Nur Hakiki, Asshifa Adini Saufika, Nabila Patima Rahma Suri, Gusyahab Masturin, Anggela Kurnia Ilmi, Eka Ramadhani, Viora Bilfina, Risky Candra Noviansyah, dan Alex Sandro Saragih.