Bandar Lampung (Lampost.co)— Momentum Ramadan dimanfaatkan Panglima Kodam XXI/Raden Inten untuk menegaskan kembali peran nilai-nilai keimanan dalam tugas prajurit.

Suasana Aula Sudirman, Markas Kodam XXI/Raden Inten, Bandar Lampung, Selasa sore, 17 Maret 2026, terasa khidmat.

Kegiatan Safari Ramadan yang terangkai dengan peringatan Nuzulul Qur’an menjadi ruang refleksi bagi jajaran prajurit dan keluarga besar Kodam.

Panglima Kodam XXI/Raden Inten, Mayor Jenderal TNI Kristomei Sianturi, dalam sambutannya menekankan bahwa Ramadan bukan sekadar ritual tahunan. Melainkan momentum untuk memperkuat keimanan sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan satuan.

“Melalui kegiatan ini saya berharap kebersamaan dan silaturahmi di lingkungan keluarga besar Kodam semakin erat. Kebersamaan inilah yang menjadi kekuatan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan makna Nuzulul Qur’an sebagai peristiwa turunnya Al-Qur’an yang menjadi pedoman hidup umat manusia.

Al-Qur’an sebagai Pedoman Kehidupan

Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk dalam menjalankan tugas sebagai prajurit dan aparatur negara.

“Jadikan Al-Qur’an sebagai pedoman dalam kehidupan, baik sebagai prajurit, aparatur negara, maupun anggota masyarakat,” kata Kristomei.

Dalam kesempatan itu, Pangdam turut mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan Ramadan sebagai sarana memperkuat keikhlasan dan tanggung jawab dalam bekerja.

Ia menilai, pengabdian yang berlandaskan iman akan melahirkan integritas dan semangat yang lebih kuat.

Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Kristomei juga menyampaikan ucapan selamat sekaligus permohonan maaf kepada seluruh prajurit, PNS, dan keluarga besar Kodam.

Ia berharap momentum Idulfitri dapat semakin mempererat kebersamaan.

Adapun, kegiatan ini hadir sejumlah pejabat utama Kodam, pengurus Persit Kartika Chandra Kirana, serta prajurit dan pegawai negeri sipil di lingkungan Kodam XXI/Raden Inten.

Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi pengingat bahwa nilai spiritual tetap menjadi fondasi utama dalam setiap tugas pengabdian.