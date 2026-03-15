Bandar Lampung (Lampost.co): Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia sekaligus mendorong pelindungan bahasa dan sastra daerah.

Kedua pihak menjalankan langkah tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam pengembangan, pembinaan, dan pelindungan kebahasaan serta kesastraan. Hal itu termasuk memperkuat pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia di Provinsi Lampung.

Kepala Badan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin menegaskan bahwa Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah bangsa.

“Kita mengetahui bahwa perjuangan bangsa berawal dari kedaulatan bahasa Indonesia. Bahasa ini mempersatukan bangsa melalui Sumpah Pemuda 1928 dengan ikrar tentang bahasa Indonesia. ‘Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia’,” kata Hafidz dalam pernyataan tertulis di Jakarta, beberapa hari lalu.

Hafidz menjelaskan bahwa Bahasa Indonesia telah terbukti menjadi alat pemersatu bangsa. Hal itu sekaligus mengantarkan Indonesia menuju kedaulatan melalui momentum bersejarah Sumpah Pemuda 1928.

Karena itu, ia berharap pengukuhan tim pengawasan tersebut menjadi tonggak penting untuk terus menjaga semangat kedaulatan bahasa Indonesia.

Ia juga menilai pembentukan dan pengukuhan Tim Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia dapat memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mengutamakan Bahasa Indonesia di ruang publik maupun dalam tata naskah dinas.

Selain itu, Hafidz menekankan pentingnya upaya pelindungan bahasa dan sastra daerah yang harus terus terlaksana oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga.

Menurutnya, bahasa daerah merupakan warisan budaya yang memuat nilai moral, karakter, serta peradaban. Oleh karena itu, generasi muda perlu terus mempelajarinya agar bahasa daerah tidak hilang di masa mendatang.

Tantangan

Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sulpakar mengingatkan bahwa globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan arus budaya yang semakin terbuka menghadirkan tantangan bagi keberlangsungan bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

“Penggunaan bahasa asing yang semakin dominan di ruang publik, dunia usaha, maupun lingkungan pendidikan. Hal itu berpotensi menggeser fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara jika tidak ada pengelolaan dengan baik,” ujarnya.

Sulpakar menegaskan bahwa penguatan penggunaan Bahasa Indonesia serta pelindungan bahasa dan sastra daerah harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat luas. (ANT)