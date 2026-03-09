Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat yang berlokasi di kawasan Kota Baru.

Selain progres pembangunan fisik yang terus berjalan, pemerintah juga tengah menuntaskan sejumlah dokumen administrasi yang menjadi persyaratan proyek tersebut.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum meminta agar tiga dokumen yang masih berproses dapat segera selesai oleh pemerintah daerah.

“Kementerian PU meminta agar tiga dokumen tersebut cepat selesai. Begitu selesai, akan langsung kami konfirmasi ke Kementerian PU. Insyaallah dalam bulan-bulan ini semuanya bisa selesai,” ujar Aswarodi.

Di sisi lain, pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Kota Baru juga menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil peninjauan terakhir di lapangan, progres pembangunan telah mencapai sekitar 17,8 persen.

Namun, menurutnya jika terhitung dengan perkembangan terbaru, capaian pembangunan kemungkinan sudah melampaui angka tersebut.

“Kalau dihitung sampai hari ini kemungkinan sudah di atas 20 persen. Saat ini pengerjaan masih fokus pada tahap pondasi, sementara proses land clearing sudah selesai,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, proyek pembangunan Sekolah Rakyat tersebut rampung sesuai kontrak pada Agustus mendatang.

Meski demikian, pihak kontraktor bersama Kementerian Sosial berupaya mempercepat pembangunan beberapa fasilitas utama agar bisa berguna lebih cepat.

“Target kontraknya memang Agustus, tetapi untuk bangunan yang akan berguna seperti asrama dan ruang belajar selesai pada Juni, sehingga bisa terpakai saat tahun ajaran baru mulai,” jelasnya.

Sekolah Rakyat tersebut juga akan lengkap dengan fasilitas asrama bagi para siswa.

Nantinya, sejumlah sekolah rintisan akan pindah ke sekolah permanen yang berada di Kota Baru, Lampung Timur, serta Lampung Selatan.

Dengan percepatan administrasi dan progres pembangunan yang terus berjalan, pemerintah berharap Sekolah Rakyat di Kota Baru dapat segera beroperasi.

“Sehingga menjadi salah satu fasilitas pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi Lampung,” kata dia.