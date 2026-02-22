Bandar Lampung (Lampost.co) — Pengamat pendidikan, Undang Rosidin, mendorong agar program kelas migran vokasi tidak hanya terpusat pada sekolah-sekolah perkotaan.

Ia mendorong agar program tersebut mampu menjangkau hingga seluruh desa Lampung.

Ia menilai perluasan akses menjadi kunci agar manfaat program tersebut benar-benar terasa bagi masyarakat secara merata.

Menurutnya, kelas migran vokasi memiliki tujuan strategis, yakni meningkatkan mutu lulusan sekaligus membuka peluang kerja di luar negeri.

Dengan bekal keterampilan, sertifikasi, dan kemampuan bahasa yang memadai, para lulusan mampu bersaing ke pasar kerja internasional serta memperoleh penghasilan yang lebih baik.

“Jika ini serius, kelas migran vokasi bukan sekadar program pelatihan, tetapi instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dampaknya bukan hanya pada individu, tetapi juga pada ekonomi keluarga dan perputaran ekonomi daerah,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa desa-desa di Lampung justru sangat membutuhkan program tersebut.

Hingga kini, masih banyak keluarga pedesaan yang memiliki anak lulusan SMA maupun SMK, namun kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Minimnya akses informasi, pelatihan, serta jaringan kerja membuat potensi mereka belum tergarap maksimal.

Undang menilai, pemerintah daerah perlu menyusun skema pemerataan, seperti menggandeng sekolah-sekolah wilayah desa, membentuk pusat pelatihan berbasis kecamatan, serta menghadirkan pendampingan intensif terkait kesiapan kerja luar negeri.

Sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat desa juga perlu agar mereka memahami prosedur dan peluang kerja yang aman serta legal.

“Jangan sampai kelas migran vokasi hanya dinikmati siswa kota. Justru desa harus menjadi prioritas karena di sanalah angka pengangguran lulusan SMA dan SMK masih cukup tinggi,” tegasnya.

Ia optimistis, jika program ini mampu menyentuh seluruh desa Lampung, maka akan lahir lulusan-lulusan vokasi yang kompeten, berdaya saing global, dan mampu mengangkat kesejahteraan keluarga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.