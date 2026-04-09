Bandar Lampung (Lampost.co): Pengamat lingkungan Budiono mengajak pedagang makanan mendorong kebiasaan baru di masyarakat dengan meminta konsumen membawa wadah makanan dan tumbler sendiri seiring meningkatnya kesadaran terhadap dampak pencemaran lingkungan.

Budiono menegaskan langkah tersebut penting untuk mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai yang selama ini menyumbang limbah dalam jumlah besar.

Ia menilai pelaku usaha makanan harus memulai perubahan kebiasaan karena mereka berinteraksi langsung dengan konsumen setiap hari.

“Pedagang memiliki peran strategis untuk mengedukasi masyarakat. Ketika pedagang membiasakan pelanggan membawa wadah sendiri, masyarakat dapat menekan penggunaan plastik secara signifikan,” ujar Budiono.

Ia juga menyoroti kenaikan harga plastik di pasaran. Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang memengaruhi pasokan bahan baku plastik berbasis minyak bumi.

“Kenaikan harga plastik ini seharusnya menjadi momentum untuk beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan sekaligus ekonomis dalam jangka panjang,” kata Budiono.

Ia mendorong pedagang yang masih menggunakan plastik sebagai pembungkus makanan agar segera beralih ke bahan alami seperti daun pisang. Ia menilai bahan tradisional tersebut lebih mudah terurai, lebih aman, dan mengandung nilai kearifan lokal.

“Daun pisang bisa menjadi solusi. Selain ramah lingkungan, bahan ini juga memberi nilai tambah dari sisi budaya dan estetika,” tambahnya.

Budiono berharap kolaborasi antara pedagang dan konsumen dapat mempercepat perubahan pola konsumsi ke arah yang lebih berkelanjutan. Ia menegaskan masyarakat dapat berkontribusi menjaga kelestarian lingkungan melalui langkah sederhana seperti membawa wadah sendiri dan mengurangi penggunaan plastik.