Bandar Lampung (lampost.co)–Guna menekan angka persebaran virus campak yang meningkat di awal tahun 2026, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menginstruksikan seluruh Puskesmas memperketat fungsi surveilans dan deteksi awal. Sebagai unit kesehatan yang bersentuhan langsung dengan warga, Puskesmas kini menjadi ujung tombak dalam memutus rantai penularan.

Peningkatan aktivitas ini mencakup pelacakan kasus secara aktif (active case finding) di lingkungan pemukiman serta optimalisasi peran kader di setiap Posyandu untuk memantau status imunisasi anak.

Sesuai arahan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, setiap tenaga kesehatan di tingkat dasar meningkatkan kewaspadaan terhadap pasien yang datang dengan keluhan demam dan ruam. Langkah surveilans ketat dilakukan agar setiap suspek dapat segera lapor ke sistem pemantauan provinsi untuk tindakan mitigasi cepat.

“Kami menginstruksikan Puskesmas untuk memastikan setiap temuan suspek campak segera dilakukan pengambilan sampel dan isolasi mandiri bagi pasien guna mencegah klaster keluarga maupun sekolah,” tulis arahan teknis dari Dinas Kesehatan.

Edukasi Masif

Selain aspek medis, Puskesmas juga memegang peran vital dalam memberikan edukasi kepada orang tua. Salah satu tantangan terbesar di lapangan adalah masih adanya keraguan sebagian kecil masyarakat terhadap efek samping vaksin.

Melalui penyuluhan di Posyandu dan kunjungan rumah, petugas kesehatan memberikan pemahaman bahwa KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) umumnya bersifat ringan. KIPI jauh lebih aman dari risiko komplikasi campak seperti pneumonia atau kerusakan otak.

“Edukasi dengan pendekatan yang humanis. Orang tua perlu tahu bahwa satu dosis vaksin dapat menyelamatkan nyawa anak dari risiko fatalitas yang tidak perlu,” ujarnya.

Bagi wilayah dengan cakupan imunisasi rendah, Puskesmas jemput bola. Langkah ini untuk menjangkau keluarga yang memiliki kendala akses transportasi atau kesibukan kerja. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi anak untuk tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap.