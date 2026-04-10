Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat berbagai strategi dalam upaya menekan penyebaran Tuberkulosis (TBC) demi mencapai target eliminasi pada tahun 2030.

Fokus utama diarahkan pada peningkatan deteksi dini, kualitas layanan pengobatan, serta edukasi kepada masyarakat.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan bahwa kesadaran masyarakat memegang peranan penting dalam memutus rantai penularan penyakit tersebut.

Menurutnya, langkah sederhana seperti melakukan pemeriksaan sejak dini dapat memberikan dampak besar terhadap pengendalian TBC.

“Kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan sejak dini sangat penting. Dengan pengobatan yang tepat dan tuntas, penyebaran TBC bisa menekan,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga terus meningkatkan pelacakan kontak erat pasien guna memastikan potensi penularan dapat segera mengantisipasi.

Upaya ini melakukannya secara beriringan dengan penguatan layanan kesehatan agar pasien mendapatkan penanganan yang optimal.

Tak hanya mengandalkan pemerintah, kolaborasi lintas sektor turut menjadi kunci.

“Pemprov Lampung menggandeng pemerintah kabupaten/kota, fasilitas pelayanan kesehatan, hingga organisasi masyarakat untuk bersama-sama mempercepat penurunan angka kasus TBC,” kata dia.

Dengan sinergi yang terus memperkuat, Pemprov Lampung optimistis langkah penanggulangan TBC akan berjalan lebih efektif dan selaras dengan target nasional menuju Indonesia bebas TBC pada 2030.